Lesen an besonderen Orten: In Frankfurt beginnt am Montag das Literaturfestival "LiteraTurm" (bis 3. Juli). In diesem Jahr steht es unter dem Motto "Risse" und widmet sich dem 24. Februar 2022, dem Tag des Einmarschs russischer Truppen in die Ukraine. Fokus des Festivals ist Mittel- und Osteuropa. Renommierte Autoren und Autorinnen aus der Ukraine, aus Russland, Belarus, Bulgarien, Albanien, Polen und Ungarn sind zu Gast und lesen in Frankfurts Hochhäusern aus ihren Werken. Daneben präsentieren sich Autoren aus dem Buchmesse-Gastland Spanien.