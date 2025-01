Schauspieler Horst Janson gestorben

Der Schauspieler Horst Janson ist tot. Der gebürtige Mainz-Kasteler starb im Alter von 89 Jahren, wie seine Ehefrau bestätigte. Janson wuchs in Mainz, Bad Soden und Wiesbaden auf. Nach ersten Theaterengagements am Staatstheater in Wiesbaden wechselte er 1959 ins Filmfach.



Er spielte in Streifen wie "Der Bastian" (1973), den "Immenhof"-Filmen, "Unter weißen Segeln" und trat in den 80ern als Horst in der Sesamstraße auf. Zuletzt lebte er in München, wo er Mitte 2024 einen Schlaganfall erlitten und seitdem mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Aus diesem Grund konnte Janson auch sein Engagement bei den Bad Hersfelder Festspielen nicht antreten.