Angesichts sinkender Corona-Zahlen hat Hessens Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn (Grüne) für den "Tag für die Literatur und die Musik" am 30. Mai Live-Veranstaltungen angekündigt.

Es sei ein glücklicher Zufall, dass der Aktionstag genau in die Zeit falle, in der erste Öffnungen möglich seien, sagte die Grünen-Politikerin am Freitag in Wiesbaden.