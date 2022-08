Es ist der glanzvolle Saisonauftakt von hr-Sinfonieorchester und hr-Bigband: das Europa Open Air am Frankfurter Mainufer. Ab 18 Uhr hier im Livestream.

Nach zweijähriger Corona-Pause gibt es am Frankfurter Mainufer wieder das Europa Open Air. Den Auftakt macht um 18 Uhr die hr-Bigband mit der Bassgitarristin Kinga Głyk . "All About That Bass!" liefert den perfekten Einstieg in den musikalischen Sommerabend.

Livestream ab 18 Uhr: Konzert der hr-Bigband

An seine erste Zusammenarbeit mit dem hr-Sinfonieorchester kann sich Chefdirigent Alain Altinoglu noch lebhaft erinnern. 2019 - das Europa Open Air an der Weseler Werft - 20.000 begeisterte Besucherinnen und Besucher bei bestem Sommerwetter. Altinoglu, damals noch als Gastdirigent, war schockverliebt: in die Stadt, die Menschen, das Orchester. Solo-Gast in diesem Jahr: der 18-jährige Pianist Yoav Levanon .

Livestream ab 20.15 Uhr: Konzert des hr-Sinfonieorchesters

Giuseppe Verdi | Die Macht des Schicksals – Ouvertüre

Frédéric Chopin | 2. Klavierkonzert

Claude Debussy | Trois Nocturnes

Mieczysław Weinberg | Suite für Orchester