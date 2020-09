Das Lucas-Filmfestival für Kinder und Jugendliche findet im Corona-Jahr unter besonderen Bedingungen statt.

Vom 24. September bis 1. Oktober werden rund 60 aktuelle Filme sowohl in zwei Kinos in Frankfurt und Wiesbaden als auch im Internet gezeigt, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. Dazu gebe es ein umfassendes Rahmenprogramm wie Gespräche mit Filmschaffenden.