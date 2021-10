Was ist in diesem Fall Fiktion, was Realität? Das Ermittlerteam rätselt.

Was ist in diesem Fall Fiktion, was Realität? Das Ermittlerteam rätselt. Bild © HR/Bettina Müller

Im neuen Frankfurt-Tatort wird eine aufstrebende Jung-Autorin tot aufgefunden. Gedreht wurde in Frankfurt - das sich in diesem Film düster-nebelig zeigt.

Dieser Frankfurt-Tatort ist schwere Kost. In "Luna frisst oder stirbt" geht es um abgehängte Jugendliche, überforderte Alleinerziehende, die soziale Spaltung. Dementsprechend düster ist die Kulisse der Geschichte gehalten: Schauplatz ist das nebelig-trübe Frankfurt.

Weitere Informationen ARD-Mediathek Den hr-Tatort "Luna frisst oder stirbt" können Sie in der ARD-Mediathek nachschauen . Ende der weiteren Informationen

Die Brücke(n)

Ist sie in den Tod gesprungen? Luise wird unter einer Brücke gefunden. Bild © hessenschau.de

Nach der Release-Party zu ihrem Debütroman wird die 19-jährige Autorin Luise Nathan tot aufgefunden. Zunächst sieht alles nach einem Selbstmord aus, doch bald kommen den Kommissaren Janneke und Brix Zweifel.

Gleich mehrere Mainbrücken spielen bei den Ermittlungen eine Rolle: die Osthafenbrücke, die Honsellbrücke und die Deutschherrnbrücke. Gefunden wird Luise an letzterer.

Drehort des Leichenfundes: bei der Deutschherrnbrücke. Bild © Open-StreetMap-Mitwirkende, hr

Der Verlag

Blick auf den fiktiven Verlag. Bild © hessenschau.de

Welche Rolle spielt Luises Verleger? Immerhin war es seine Party, von der Luise verschwand. War die Jungautorin dem Erwartungsdruck nicht gewachsen, gleich einen zweiten Roman nachzureichen?

Drehort war das ehemalige Telekom-Areal neben dem Ostbahnhof, das "Danzig am Platz", in dem Büroräume liegen, das aber auch Veranstaltungsort ist.

Das ehemalige Telekom-Areal diente als Drehort. Bild © OpenStreetMap-Mitwirkende, hr

Das Café

Dieses Café exitsiert in Wirklichkeit nicht. Bild © hessenschau.de

Luise war sozial sehr engagiert - unter anderem im Café Kelle, einem Treffpunkt für Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien. Gedreht wurde im Stadtteil Bornheim in einer ehemaligen Tapas-Bar.

Der Drehort am unteren Ende der Berger Straße. Bild © OpenStreetMap-Mitwirkende, hr

Die Unterführung

Irgendwann fragen sich die Kommissare, wo bei Luise eigentlich die Fiktion endete und die Realität begann. Wer war Vorbild für ihre Roman-Hauptfigur Luna? Denn: Luise kam nicht - wie Luna - aus prekären Verhältnissen.

Wie sehr Lunas Mutter im Roman mit ihren Kindern überfordert war, illustriert eine Szene in einer Fußgängerunterführung, die sich in der Vorstellung der Kommissare abspielt: Lunas Schwester stürzt und wird angefahren, die Mutter ist betrunken und hilft nicht. Gedreht wurde in einer Unterführung an der Tramhaltestelle Riederhöfe.

Auch dieser Drehort liegt im Osten Frankfurts. Bild © OpenStreetMap-Mitwirkende, hr

Die Gärtnerei

Das Gewächshaus des Frankfurter Palmengartens. Diesmal liegt auch er im Grau. Bild © hessenschau.de

Welche Rolle spielt Dennis, der Freund von Luises Freundin Nellie? Kommissar Brix sucht ihn an seiner Arbeitsstätte, einer Gärtnerei, auf. Gedreht wurde im Palmengarten, den die Frankfurter liebevoll ihr "grünes Wohnzimmer" nennen.

Der Frankfurter Palmengarten. Bild © OpenStreetMap-Mitwirkende, hr

Die Siedlung

Wieder grau-in-grau: Dennis' fiktiver Wohnort. Bild © hessenschau.de

Auch in Dennis' Wohnung will Brix ermitteln - gedreht wurde in einer Siedlung im Frankfurter Nordosten. Die Siedlung steht exemplarisch für die Spaltung der Stadt - und des Landes.

Wohnhochhäuser im Frankfurter Nordosten. Bild © OpenStreetMap-Mitwirkende, hr

Die Brücke

Assistent Jonas ermittelt. Bild © hessenschau.de

War eine der Freundinnen von Dennis schwanger und hat das Kind verloren? Assistent Jonas sucht das Mainufer nach Spuren ab. Drehort war die 2013 zusammen mit der Honsellbrücke eingeweihte Osthafenbrücke.

Drehort Osthafenbrücke. Bild © OpenStreetMap-Mitwirkende, hr