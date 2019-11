Florian Lutz wird neuer Intendant am Staatstheater Kassel.

"Der gebürtige Kölner tritt sein Amt in Hessen zur Spielzeit 2021/2022 an und erhält zunächst einen Fünf-Jahres-Vertrag", teilte die Kulturministerin Dorn (Grüne) am Montag mit. Als aktueller Intendant der Oper Halle habe Lutz eindrucksvoll bewiesen, dass eine zeitgenössische künstlerische Handschrift und großer Publikumserfolg keine Gegensätze seien, so Dorn. Für seine Arbeit wurde der 40-Jährige mehrfach ausgezeichnet. In Kassel setzte sich Lutz gegen 40 Mitbewerber durch.