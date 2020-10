In der neuen Fernsehserie "Das Internat" sind keine Schauspieler mehr zu sehen, sondern fast ausschließlich Influencer. Besonders prominent ist Chany Dakota, eine junge Frankfurterin. Wie andere Influencer auch wird sie für die Kultur- und Werbebranche immer wichtiger.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Die Macht der Influencer [Audioseite] Audio Am Set der Serie "Das Internat". Bild © Benrashots Ende des Audiobeitrags

Es sind junge Menschen, die dank ihrer Follower Markenmacht und Meinungseinfluss ausüben: So genannte Influencer, denen auf Instagram, Youtube oder TikTok Millionen von Menschen folgen, wenn sie über Schminktipps oder Liebeskummer sprechen.

Die Frankfurterin Chany Dakota etwa hat allein auf TikTok 1,6 Millionen Follower. Sie wollen unter anderem wissen, zu welchem aktuellen Pop-Song sie gerade die Lippen synchron bewegt (Neudeutsch: lipsynct). Auch ihre Hobbies, ihr Lifestyle, ihre Lieblingsprodukte oder ihre Meinung zu aktuellen Ereignissen sind Thema.

Im Markt schlummern Millionen

Ein Post in Sozialen Medien – zehntausende Menschen erreicht: Von solchen Zahlen träumt so manche Werbeabteilung. Influencer sind für sie die modernen Meinungsführer, die Meinungsführer der jüngeren Generationen. Das, was früher Stars aus dem Fernsehen, Musiker oder Sportler waren.

Zu den angesagtesten deutschen Internetstars gehören Nathan Goldbath, Mario Novembre, Lisa Knüppers, Lukas White - und eben Chany Dakota. Laut einer Umfrage des Marketing-Dienstleisters Rakuten Marketing zahlen deutsche Unternehmen Influencern mit mehr als 500.000 Followern bis zu 38.000 Euro pro Instagram-Post.

Kleine Imperien aufgebaut

Bianca Claßen zum Beispiel, die als Bibi mit ihrem Beautypalace fleißig Videos hochlädt, verdient dank ihrer sechs Millionen Fans auf Instagram und Youtube geschätzte 1,3 Millionen Euro im Jahr. In den USA haben Youtuber wie Jenna Marbles und Dude Perfect inzwischen kleine Imperien aufgebaut, sagt Marketingexpertin Barbara Hennessy.

Barbara Hennessy baut Influencer zu Marken auf und vermittelt diese dann an Unternehmen. "Große Youtuber und Instagram-Stars haben Agenten, so wie Hollywoodstars", sagt sie, "denn die besten unter ihnen verdienen etliche Millionen Dollar im Jahr.

Deutscher Markt in Kinderschuhen

In den USA haben Unternehmen im vergangenen Jahr rund 700 Millionen Dollar für Influencer ausgegeben, um ihre Produkte zu bewerben. In Deutschland steckt der Markt dagegen noch in den Kinderschuhen. Wer hier auf YouTube 500.000 Abonnenten hat, verdient aber immerhin noch bis zu 25.000 Euro.

Mit der neuen Serie "Das Internat" (Start am 15. Oktober) auf der privaten Streamingplattform Joyn versuchen sich die Medienkonzerne Discovery und ProSiebenSat1 Media eine Scheibe vom Kuchen abzuschneiden. Hier stehen keine Schauspieler mehr vor der Kamera, sondern fast ausschließlich Influencer.

Groteske Story, Millionen Fans

In Hauptrollen sind Nathan Goldblat, NikaSofie, Mario Novembre, Payton.R, Lisa Küppers, Luana Knöll, Chany Dakota, Leon Pelz und Marvin Holm zu sehen. Zusammen hätten sie rund acht Millionen Follower bei Instagram und mehr als 16 Millionen auf TikTok, schreibt Joyn in einer Mitteilung zum Serienstart.

Auch die Nebenrollen seien mit LeooBalys, Lukas White, Keanu Rapp, den Youtubern "Herr Anwalt" HeyMoritz reichweitenstark besetzt. Die Frankfurter Moderatorin Sonya Kraus spielt die strenge Internats-Direktorin, deren Schülerinnen und Schüler wegen Renovierungsarbeiten in neue Zimmer ziehen müssen.

Und auch wenn die Story von "Das Internat" absurd, und die Akteure grotesk erscheinen: Die neuen Stars haben gelernt vor der Kamera zu stehen und Millionen junger Fans zu begeistern. Am Ende zählt nicht das Produkt, sondern was man damit verdienen kann.