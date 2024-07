JVA-Insassen nähen Sitzkissen für Open Air-Kino in Butzbach

Am nächsten Mittwoch startet das Butzbacher Open Air-Kino (Wetterau) im Landgrafenschloss in die neue Saison. Damit die Besucherinnen und Besucher auch bequem sitzen, haben die Veranstalter sich etwas Besonderes überlegt: In einer Kooperation mit der örtlichen Justizvollzugsanstalt (JVA) haben Insassen in der anstaltseigenen Schneiderei Sitzkissen genäht.

Insgesamt 100 Exemplare sind entstanden. Im Butzbacher Filmtheater am Rossbrunnenplatz können sie ab sofort gekauft werden. Es gilt: Was weg ist, ist weg. Der Erlös geht als Spende an den Fliedner-Verein, der sich für die Resozialisierung von Häftlingen einsetzt.