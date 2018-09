Am Samstag nutzten viele Frankfurter das gute Wetter und sahen sich die neue Altstadt und die Drohnenshow an.

Am Samstag nutzten viele Frankfurter das gute Wetter und sahen sich die neue Altstadt und die Drohnenshow an. Bild © picture-alliance/dpa, hr, Montage: hr

"Neue Altstadt" - in Frankfurt gibt es das. Mit einem großen Bürgerfest feiert die Stadt am Wochenende offiziell Eröffnung. Am Samstag lockten unter anderem Musik- und Theateraufführungen die Besucher auf den Römerberg. Das Mainufer war so voll, dass die Polizei es sperren musste.

Am Samstag wurde es bei bestem Wetter eng in den Gassen der neuen Altstadt in Frankfurt. Nach der offiziellen Eröffnung des neuen DomRömer-Viertels am Freitag wurde nun vor allem flaniert und gefeiert. Neben Musik und Theater auf den beiden Hauptbühnen auf dem Römerberg und am Eisernen Steg boten auch Museen und andere Institutionen rund um das neue Areal Spaß und Unterhaltung für Groß und Klein.

Weitere Informationen Das Altstadt-Fest Musik, Theater & Performance - das komplette Programm zum Altstadt-Fest finden Sie hier als PDF-Dokument . Ende der weiteren Informationen

Gegen 21 Uhr war das nördliche Mainufer so voll, dass die Polizei es sperren musste. Die Untermainbrücke wurde für den Autoverkehr gesperrt, damit die Menschen, die die Drohnenshow sehen wollten, dahin ausweichen konnten. Schon vorher hatten Organisatoren mit mehreren hunderttausend Besuchern bis Sonntagabend gerechnet. Die Polizei ging am Samstagabend von rund 150.000 Besuchern aus.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Drohnenshow für neue Altstadt [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Die rund 20-minütige multimediale Drohnenshow "Sternenbilder" war der könende Abschluss des Samstagabends. 110 LED-Quadrocopter zauberten über dem Main Bilder in den Nachthimmel, begleitet von eigens komponierter Musik. Die öffentliche Generalprobe der weltweit einmaligen Show verlief am Freitagabend zur Erleichterung der Organisatoren reibungslos.

Von Orff über Goethe bis Laith Al-Deen

Zum Musikprogramm auf den beiden Altstadtbühnen gehörte unter anderem ein Konzert mit den Roma und Sinti Philharmonikern zum Jubiläum der erstmaligen Erwähnung der Roma in den Stadtgrenzen von Frankfurt vor 600 Jahren. Außerdem zu hören war Weltmusik der sambischen Sängerin Yvonne Mwale und eine Aufführung von Carl Orffs "Carmina Burana".

Bild © hr1/Jens Naumann

Sänger der Oper Frankfurt gaben unter freiem Himmel ein Konzert. Die Dramatische Bühne Frankfurt zeigte ihre Inszenierung des "Faust", Schauspieler flanierten in Originalkostümen durch die Gassen der Altstadt. Höhepunkt am Samstagabend: das Konzert des Mannheimer Sängers Laith Al-Deen mit der hr-Bigband. Das Motto: "Soul am Römer".

Samba, Soul und Hessen-Rock: Auch auf der Bühne am Eisernen Steg stand jede Menge Musik auf dem Programm. Unter anderem die Rodgau Monotones, Andreas Kümmert und die Frankfurter Band Gastone rockten die Bühne. (Eine Übersicht der Highlights finden Sie hier.)

"Ereignis des Jahres"

Anlass des 1,5 Millionen Euro teuren Bürgerfests ist die Eröffnung der neuen Altstadt im Herzen der Stadt. Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hatte zum Auftakt am Freitagvormittag symbolisch ein Band durchgeschnitten und sprach von dem "Ereignis des Jahres": "Wir geben heute der Stadt Herz und Seele zurück", sagte er.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Der Grundstein für das umstrittene 200-Millionen-Euro-Projekt war vor sechseinhalb Jahren gelegt worden. Die Bauzäune waren bereits Anfang Mai gefallen. Seitdem flanieren dort nach einer Zählung der Stadt jeden Tag rund 7.000 Menschen.

Auf einer Fläche von nur sieben Hektar wurden zwischen Dom und Römberberg 35 Häuser zum Teil originalgetreu wiederaufgebaut. An der Stelle stand vorher unter anderem das Technische Rathaus, das 1972 erbaut und im Jahr 2009 abgerissen wurde. Die Frankfurter Altstadt war bei Luftangriffen 1944 fast komplett zerstört worden. Das Areal gehörte zu den größten Fachwerkvierteln in Deutschland.