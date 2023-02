Die internationale Karriere von Simon Dinnerstein begann in Hessisch Lichtenau. Der inzwischen renommierte New Yorker Maler kam in den 70er Jahren mit einem Stipendium nach Nordhessen und malte – damals noch als Student - eine Ansicht des kleinen Städtchens, die ihn berühmt machen sollte. Das Gemälde steht heute in einem amerikanischen Museum. Dinnerstein verdankt diesem Bild seine Karriere blickt heute dankbar auf seinen Aufenthalt in Deutschland zurück. Am 16.2. feiert er seinen 80. Geburtstag.