Do. 22.06.23, 11:27 Uhr

Mit neuem "Robin Hood": Musical-Saison beginnt in Fulda

Das Musical "Robin Hood" startet morgen (Freitag, 23.6.) in seine zweite Saison. Das im Vorjahr in Fulda uraufgeführte Stück wird wegen des großen Erfolgs wiederaufgenommen. In der Vorsaison lockte die Mittelalter-Saga 118.000 Besucherinnen und Besucher ins Schlosstheater. Neben Dennis Martin steuerte Weltstar Chris de Burgh die Musik dazu bei.

In dieser Saison wird es teilweise neu arrangierte Musik geben. Zudem sind neue Hauptdarsteller zu sehen: Philipp Büttner übernimmt die Rolle des Titelhelden. In den vergangenen beiden Jahren spielte er in "Goethe!" bei den Bad Hersfelder Festspielen. Als "Marian" wird Merle Martens zu sehen sein.

Das Musical wird bis zum 3. September in Fulda gespielt und ist über 120 Mal zu sehen. Damit sei es eine der größten Bühnenproduktionen Deutschlands in diesem Jahr, sagte Geschäftsführer Peter Scholz. Nach Fulda wird das Stück auch in München und Hameln gezeigt.