Jenny als "Hanayo", Vanessa als "Kotori" und Stefanie als "Maki" am Wochenende in Kassel (v.l.n.r.) Bild © picture-alliance/dpa

Schwerer Schlag für Kassel: Kaum fand die Mangamesse Connichi nach zwei Jahren Corona-Pause wieder statt, teilten die Veranstalter mit, dass die Messe nach Wiesbaden umziehen will. Bei den Fans sorgt das für gemischte Reaktionen.

Am Wochenende war es wieder soweit: Tausende Besucher haben Kassel in eine bunte Manga-Bühne verwandelt. Nach zwei Jahren Pause fand die Messe Connichi wieder statt. Doch es soll die letzte Messe dieser Art in Kassel sein. Am Sonntagabend kündigten die Organisatoren an, nach 20 Jahren in Kassel werde die Connichi im kommenden Jahr nach Wiesbaden umziehen.

Die Messe soll am ersten Septemberwochenende (1. bis 3. September 2023) im RheinMain CongressCenter stattfinden. Der neue Ort biete "eine perfekte Mischung" aus traditionellem Ambiente und genüge dabei den Anforderungen an ein modernes Veranstaltungsgelände. Außerdem gebe es weitläufige Grünanlagen in der Innenstadt mit viel Platz. Auf genauere Gründe, warum die Messe umziehen soll, gingen die Veranstalter nicht ein, mehrere Helfende sprachen gegenüber dem hr aber von fehlender Kooperation von Seiten der Stadt Kassel.

"Damit geht eine Ära zu Ende"

Bei den Fans sorgte die Entscheidung für gemischte Reaktionen. Die Location in Wiesbaden sei zu "messelastig" und habe viel zu wenig Charme, monierte etwa Twitter-Nutzer Kanolein. "Damit geht eine Ära zu Ende", bedauerte Nutzerin ChaoticClaire. Einige Fans setzen Online-Petitionen auf, um die Organisatoren zum Umdenken zu bewegen. Andere äußerten Verständnis: Kassel sei einfach zu klein geworden, schreibt etwa Twitter-Nutzer "My Bloody Owalentine".

In Wiesbaden wiederum freut man sich: "Es ist eine Bereicherung für die Stadt, weil die Veranstaltung ein ganz anderes Publikum anzieht", sagte ein Sprecher der Wiesbaden Congress und Marketing. "Der Vertrag läuft zwei Jahre. Das bringt Wertschöpfung für Hotellerie und Gastronomie. Ein Hauptgrund für den Wechsel war wohl, dass die Messe wachsen will. Wir freuen uns darauf, es wird bunt und lebendig werden."

Veranstalter mit Besucherzahl zufrieden

Die Connichi ist die größte ehrenamtlich organisierte Anime- und Manga-Convention Deutschlands. Bild © hr/Stefanie Küster

In diesem Jahr waren die Besucherzahlen zwar hinter denen von 2019 zurückgeblieben, die Veranstalter zeigten sich laut einer Mitteilung aber dennoch zufrieden. Die vorübergehende Einstellung des Bahnverkehrs in Norddeutschland am Samstag habe sich bemerkbar gemacht, da viele Gäste mit dem Zug anreisen wollten, sagte eine Sprecherin.

Traditionell dreht sich das nach Veranstalterangaben größte ehrenamtlich organisierte Szenetreffen dieser Art in Deutschland um Mangas, die japanischen Comics, und um japanische Popkultur. Doch auch andere Fantasy-Figuren sind willkommen.

