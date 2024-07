Bob Dylan gibt Zusatzkonzert

Das angekündigte Handy-Verbot scheint die Fans von Bob Dylan nicht abzuschrecken: Wie der Veranstalter Live Nation am Montag mitteilte, wird es nach den beiden bereits angekündigten Konzerten in der Frankfurter Jahrhunderthalle am Freitag, 18. Oktober, ein Zusatzkonzert geben.

Die "The Rough and Rowdy Ways"-Tour des Singer-Songwriters und Literaturnobelpreisträger startet am 8. Oktober in Erfurt und endet am 27. Oktober in Düsseldorf.