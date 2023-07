Do. 13.07.23, 09:37 Uhr

Marburg sucht historische Fotos des Dorfes Moischt

Für eine Marburger Stadtschrift über das "Dorf Moischt im Nationalsozialismus" werden Fotos aus der Zeit von Ende der 1920er Jahre bis Ende der 1940er Jahre gesucht, darunter Porträts der damals in Moischt auf Dorfebene politisch Aktiven. Besonders ein Foto des Bürgermeisters wäre nach Angaben der Stadt interessant. Die Stadt freut sichaber auch über Fotos von anderen Menschen und Ereignissen dieser Zeit, in denen sich die damalige Lebenswelt in Moischt widerspiegelt. Moischt ist heute ein Stadtteil im Südosten von Marburg.

Recherchiert wird für die Publikation der Universitätsstadt Marburg von Ehrenamtlichen aus dem Stadtteil, unterstützt werden sie von einem Historiker. Die Fotos müssen bis spätestens August per Mail an geschichtswerkstatt-marburg@web.de oder publikationen@marburg-stadt.de geschickt werden. Der Band in der Schriftenreihe zur Marburger Geschichte und Kultur soll bis Anfang 2024 erscheinen.