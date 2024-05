Isaak vom ESC beim Schlossgrabenfest in Darmstadt

Am vergangenen Samstag stand er noch in Malmö auf der ESC-Bühne, am kommenden Wochenende ist er schon in Darmstadt: Der Sänger Isaak, der für Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) teilgenommen hat, tritt am Samstagabend beim Schlossgrabenfest in Darmstadt auf (Programm: 19.10 bis 20.10 Uhr).

Mit seinem ESC-Song "Always on the run" belegte er den zwölften Platz. Isaaks zwölfter Platz ist das beste deutsche Abschneiden beim ESC seit dem vierten Platz im Jahr 2018. In den vergangenen beiden Jahren war Deutschland jeweils Letzter geworden. Das Schlossgabenfest in Darmstadt beginnt am Donnerstag.

Die Schweiz gewann den Wettbewerb mit Nemo. Der Song "The Code" erzählt Nemos persönliche Geschichte, Nemo identifiziert sich als nichtbinär.