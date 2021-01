Bestsellerautor Matthias Altenburg alias Jan Seghers gönnt seinem Frankfurter Kommissar Robert Marthaler eine Pause. In seinem neuen Roman ermittelt ein neuer Kriminaler - und zwar überwiegend in Berlin. Im Interview verrät Altenburg, was ihn an der Hauptstadt gereizt hat und warum das Frankfurter Bahnhofsviertel im Vergleich zu Berlin ein Ponyhof ist.