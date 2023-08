Streetart-Projekt in Hanau

Die Lebens- und Aufenthaltungsqualität in der Innenstadt steigern und sie zu einem Ort machen, an dem man sich gerne aufhält- das ist das Ziel des Stadtentwicklungsprogramms "Hanau aufladen". Seit 2019 werden in diesem Sinne verschiedene Ideen wie Pop-Up-Stores, Veranstaltungen und Urban Gardening umgesetzt. Das neueste Projekt ist die Bemalung der Salzstraße am Marktplatz. 20 Künstlerinnen und Künstler haben dazu mit etwa 500 Litern Farbe und Versiegelung über mehrere Tage - insgesamt rund 1.000 Stunden - ein 208 Meter großes Kunstwerk gestaltet.

Beteiligt waren unter anderem die Frankfurter Agenturen "Guilty76 Street Guerilla", "Es Ist Freitag" und "Desres Design Studio". Auch Hanaus Bürgermeister Maximilian Bieri hat an der Umsetzung mitgewirkt und selbst den Farbroller geschwungen. "So etwas gibt es weder in New York noch in Mailand noch in Tokio, so etwas finden die Menschen nur in der Innenstadt von Hanau", sagte er.

Die Straßenkunst ist auf Hanau zugeschnitten: Die Farben des Stadtwappens sind ebenso eingebracht wie Elemente aus der Welt der Brüder Grimm und der Schriftzug der Stadt. Mindestens ein Jahr soll das Werk, das mit Mitteln aus dem Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" gefördert worden ist, auf dem Pflaster halten.