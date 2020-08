Mehr E-Books in der Corona-Krise

Die Corona-Pandemie lässt den E-Book- Markt in Deutschland wachsen.

Wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Freitag in Frankfurt mitteilte, stieg der Umsatz mit elektronischen Büchern am Publikumsmarkt im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17,8 Prozent. Der Absatz kletterte von 16,3 auf 18,8 Millionen verkaufte Exemplare.