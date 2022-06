Rechtzeitig zur ersten Hitzewelle des Jahres verspricht die Stadt Frankfurt Abkühlung für alle, die in der heißen Großstadt unterwegs sind: Sieben der zahlreichen historischen Brunnen in der Stadt sind jetzt auch offiziell Trinkwasserbrunnen, darunter der Hirschbrunnen in Sachsenhausen. Aus den 28 anderen historischen Brunnen in der Stadt sollte man besser nicht trinken – das Wasser ist gechlort.



Trinkbrunnen hatten bis zum 1. Weltkrieg in Frankfurt Tradition. Mit der Ausweitung des Trinkwassernetztes ließ die Stadt sie aber versiegen. Im Zeichen des Klimawandels kommen sie nun wieder in Mode.