Caricatura Museum Frankfurt erinnert an Anschlag auf Charlie Hebdo

Zehn Jahre nach dem Anschlag auf die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo erinnert das Caricatura-Museum in Frankfurt in Kooperation mit vier weiteren Museen an den terroristischen Anschlag. Nach einem gemeinsamen Aufruf der Museen hätten zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler Cartoons, Karikaturen und Eindrücke zu dem Anschlag und dem Thema Kunstfreiheit eingesandt, teilte das Caricatura-Museum am Montag mit. Eine Auswahl von 17 Werken seien vom 7. bis 19. Januar 2025 in Frankfurt unter dem Motto „Charlie Hebdo - Zehn Jahre nach 'Je suis Charlie'“ zu sehen.

Beteiligt ist unter anderem auch die "Caricatura Galerie Kassel". Ziel des Projekts sei neben dem Erinnern an den Terroranschlag der Diskurs zur Freiheit der Kunst. Bei dem Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo waren am 7. Januar 2015 zwölf Menschen von islamistischen Attentätern ermordet worden. Zuvor hatte das französische Magazin islamkritische Karikaturen über den Propheten Mohammed und seine Anhänger veröffentlicht. Die Ausstellung soll den Angaben zufolge auch verdeutlichen, dass vor dem Hintergrund des Rechtsrucks in Deutschland und seinen Nachbarländern kritische Kunst heute wieder im Spannungsfeld stehe.