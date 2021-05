Der kurdisch-zazaische Sänger Mikail Aslan ist in zwei Welten zuhause. Seine musikalische Heimat trägt er im Herzen - seine neue Heimat hat er vor vielen Jahren in Deutschland gefunden. In seiner Musik sieht er eine heilende Kraft und er uns sein Ensemble hoffen, dass die Zuhörer in der Musik auch Ruhe und Kraft finden.