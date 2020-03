Bei einem Dachstuhlbrand in einer Mehrzweckhalle in Villmar (Limburg-Weilburg) ist am Dienstag ein Schaden in vermutlich sechsstelliger Höhe entstanden.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten sich die Flammen bereits ausgebreitet und große Teile der Halle beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden bei mindestens 200.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar, die Kriminalpolizei Limburg hat Ermittlungen aufgenommen.