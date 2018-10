Vor über 30 Jahren wurde der Trans Europ Express eingestellt, am Montag durfte er aber nochmal eine kleine Runde durch Osthessen drehen. Mit dabei: ein Bundeskanzlerwagen aus den 70ern, mit Brandfleck auf dem WC.

Die Geschichte stellt immer die gleichen Fragen, aber die Antworten fallen mitunter ganz unterschiedlich aus. Eine solche Frage lautet zum Beispiel: Wie schafft es die Bahn, Geschäftsreisende vom Flugzeug und Individualverkehr auf die Schiene zu holen? Wo heute kostenfreies WLAN oder die Bewältigung der Distanz Berlin-München in weniger als vier Stunden helfen sollen, waren es vor mehr als sechzig Jahren Plüschsessel, ein Klavier im Clubraum oder ein Zugsekretariat mit Schreibmaschinen und Telefon: die Ausstattung des Trans Europ Express (TEE), der ab 1957 zahlreiche Großstädte in Westeuropa verband.

Zwar wurde der Luxuszug, der ausschließlich Plätze der 1. Klasse bereit hielt, 1987 wieder aufgegeben, an diesem Montag dreht aber eine Museumsbahn eine Runde von Hanau aus durch Osthessen und den Spessart. Rund zwei Stunden dauert die gemütliche Zuckelei, Anlass ist der fünfte Geburtstag der Deutsche Bahn Stiftung. Entsprechend hat die Bahn neben verdienten Mitarbeitern auch viele Menschen eingeladen, die sich in besonderer Weise um die Ziele der Stiftung verdient machen. Auch Kinder aus Hanauer Kitas sind an Bord, denen Ehrenamtliche Geschichten vorlesen - Lesekompetenz, auch so ein Schwerpunkt der Deutsche Bahn Stiftung.

Ein Brandfleck auf Helmut Schmidts Toilette

"Hammerhart", sagt Edda Leistikow zu der Zugfahrt. Die Seniorin strickt Socken für ein Begegnungs-Projekt in Ronneburg (Main-Kinzig), deshalb hat die Bahn sie eingeladen. "Das ist ja wie im Film." Die beige-roten Zugwände, die Plüsch-Sessel mit den Aschenbechern in den Armlehnen, die Schaffner mit den tiefblauen Uniformen und dem goldenen Emblem, selbst die drehbaren Seifenspender auf den Toiletten: Alles hier atmet den Hauch von vielen Jahrzehnten.

So ganz genau weiß man es natürlich nicht, aber Fakt ist: Auf diesem Örtchen war auch schon Helmut Schmidt. Bild © Bodo Weissenborn

Die ganz große Geschichte findet vorne im Zug statt, in Helmut Schmidts Bundeskanzlerwagen, Baujahr 1974. Hier saß der Regierungschef auf seinen regelmäßigen Fahrten zwischen dem Regierungssitz in Bonn und seiner Heimat Hamburg, hier arbeitete, duschte und schlief er. Und ein Brandfleck am WC-Fenster legt zumindest die Vermutung nahe, dass er hier vielleicht auch die ein oder andere Zigarette rauchte.

Im Zug ist auch Elisabeth Urbanus zu finden. Viele Jahre war sie Zugsekretärin im TEE und erzählt heute Anekdoten von Fahrten mit Howard Carpendale, der Queen oder Fußball-Legende Fritz Walter. Jetzt hat sie ihren Ruhestand unterbrochen und die Sonderfahrten organisiert.

"Wie eine Zeitreise"

"Dieser Geruch, dieses Gefühl" - Marion Schwarz fühlt sich gleich wie in einer anderen Zeit. 1980 hat sie ihre Ausbildung bei der Bahn begonnen und ist dem Unternehmen bis heute treu geblieben, derzeit im Finanz- und Verwaltungsdienst bei DB Immobilien. Auch sie ist ganz begeistert von der Fahrt: "Das ist wie eine Zeitreise." Alles erkennt sie wieder: "Das Gepäcknetz, die Polster, diese Gardinen, die Uniformen..." Und sie schwärmt von der "Großzügigkeit", mit der die Züge seinerzeit entworfen wurden.

Ein paar Reihen vor ihr sitzt Uwe Schuchmann. Für ihn fühlt sich alles "sehr nostalgisch" an. Er ist in der Baubetriebsplanung der Bahn beschäftigt und kennt die Züge noch aus seiner Kindheit, sah sie in der Nähe von Darmstadt vorbeifahren. "Damals hätte ich mir nie vorstellen können, einmal mit einem solchen Zug zu fahren", erinnert er sich.

Die Stühle im Clubwagen ließen sich drehen. Bild © Bodo Weissenborn

Weitere Informationen Deutsche Bahn Stiftung Die Stiftung wurde 2013 gegründet. Sie setzt sich für eine chancengerechte Gesellschaft ein und will die Integration von Menschen am Rande der Gesellschaft sowie ehrenamtliches Engagement stärken. Ende der weiteren Informationen

Aber wirklich greifbar werden die vergangenen sechzig Jahre erst später - als alles vorbei ist, die Tür des Regionalexpresses am Hanauer Hauptbahnhof sich leise automatisch schließt, das Licht am WC-Knopf blinkt, der Zug sanft losgleitet und eine automatische Stimme aus dem Lautsprecher sagt: "Sehr geehrte Damen und Herren, das Team..." Und es bleibt ein Gedanke: Eigentlich wäre es noch schöner, wenn sich die Geschichte ab und zu ein bisschen mehr wiederholen könnte. So ein Klavier im BordBistro, das hätte was.