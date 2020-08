Als Kind flüchtet Negah Amiri mit ihrer Familie nach Deutschland. Für ihren Vornamen erntet die Wiesbadenerin Spott und rassistische Anfeidungen - und macht daraus ein erfolgreiches Bühnenprogramm.

"Ich habe meine Identität verloren", sagt Negah Amiri. "Humor hat mir dabei geholfen mir eine neue zu erschaffen". Heute ist die 26-jährige Wiesbadenerin Comedienne. 2005 kam sie mit elf Jahren mit ihrer Familie aus dem Iran als Flüchtling nach Deutschland. Amiri musste eine neue Sprache lernen, eine neue Schule besuchen, neue Freunde finden und sich erst einmal an die deutsche Kultur gewöhnen.

Aus bösen Witzen Comedy gemacht

Mit ihrem persischen Namen "Negah" wurde sie oft zur Zielscheibe von Mobbing-Attacken. "Es kam gerade der Rapsong von B-Tight raus 'Neger Bumms mich'. Die Schüler haben auf dem Pausenhof um mich herum getanzt und mitgesungen", erzählt sie. "Ich war so blöd und habe gar nicht verstanden, dass Sie sich über mich lustig machen und mich darüber gefreut." Witze und gemeine Kommentare, die sie sich jahrelang gefallen lassen musste, seien heute der Baustein für ihren Erfolg als Comedienne.

Ernstes Bewerbungsvideo sorgt für Erheiterung

Eigentlich, so sagt sie, träumte Negah davon, TV-Moderatorin zu werden. Sie studierte angewandte Medien am Europa Campus in Frankfurt. Ein Bewerbungsvideo auf ihrer Facebook-Seite veranlasste zahlreiche User, sich über sie lustig zu machen. "Das hat mich nicht verletzt, im Gegenteil. Ich dachte mir: Wenn Videos von mir so witzig ankommen, dann sollte ich vielleicht mehr daraus machen".

Sie sah darin eine Chance und nutzte sie: Sie begann, regelmäßig Videos mit lustigen Inhalten zu posten und auf humorvolle Art von ihrer Herkunft, dem Umzug nach Deutschland und den unterschiedlichen Kulturen zu erzählen. "Meine Mutter und ich fanden, dass uns Kopftücher nicht so gut stehen. Also waren wir wohl so genannte Fashion-Flüchtlinge."

Erste eigene Tour scheitert an Corona

Negah Amiri hat mittlerweile nicht nur einen eigenen Youtube-Kanal, sondern auch über 30.000 Abonnenten auf Instagram. Auch auf der Bühne fühle sie sich wohl, sagt die Wiesbadenerin. Sie hatte schon mehrere Auftritte in verschiedenen TV-Sendungen. Dieses Jahr sollte dann der große Durchbruch folgen mit ihrer ersten eigenen Solo-Bühnentour.

Wegen Corona musste die Tour aber auf das kommende Jahr verschoben werden. Ab März 2021 ist Negah Amiri als Stand-Up Commedienne dann in ganz Deutschland unterwegs und nähert sich damit in kleinen Schritten an ihren ganz großen Traum. "Also ich würde gerne in ein paar Jahren Arenen füllen. Das wäre natürlich der Wahnsinn, aber das ist sehr viel Arbeit bis dahin."

