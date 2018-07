Love and Peace überall, knallbunte Klamotten, rockige Rhythmen - am Donnerstag startet in Osthessen das Herzberg-Festival. Zur Zeitreise in die Hippie-Zeit werden 30.000 Besucher erwartet.

In "Freak-City", einer Pferdekoppel in Breitenbach am Herzberg (Hersfeld-Rotenburg), wird es ab Donnerstag wohl mal wieder richtig laut: Zwischen Zelten, Wohnwagen und Bühnen steigt das legendäre Herzberg-Festival, das in diesem Sommer sein 50-jähriges Bestehen feiert.

Im Jahr 1968 fand das erste Festival auf der Burg Herzberg statt. 1.300 Besucher strömten damals auf die Burg, unter ihnen der damals 18-jährige Georg Dusenberg aus Breitenbach-Gehau mit seinen Freunden. Er kann sich daran noch ganz genau erinnern: "Wir waren einfach neugierig und wollten mal sehen, was das für Menschen da oben sind, und wie die sich verhalten. Ich dachte, die sind alle gekleidet wie die Blumenkinder, aber die meisten sahen ganz normal aus".

Normal - das war damals bei den Männern ein Anzug mit weißem Hemd und Schlips und bei den Frauen eine betoniert wirkende Dauerwelle.

Und die ganze Familie feiert mit

Inzwischen ist das Herzberg-Festival zu einem Famillien-Ereignis geworden. Zahlreiche Kinder toben zwischen den Zelten. Veranstalter Gunter Lorz freut sich, dass wohl auch deshalb die Erwachsenen mehr Rücksicht nehmen und ihren Müll nicht überall hinwerfen wie in den ersten Jahren.

Familie Dusenberg besucht das Festival jedes Jahr - mit dabei immer auch die beiden Kinder. Die heute 23-jährige Tochter Annika ist sogar so begeistert, dass sie den Familien-Wohnwagen kunterbunt angemalt hat. Jedes Jahr kommt ein neues Motiv dazu. "Mein Papa hat gesagt, so weiß sieht der Wohnwagen doch langweilig aus. Lass dir doch mal was einfallen!"

Und dann ging es los: zuerst der bunte Schriftzug "Herzberg-Festival", dann eine Sonne und ein großer Pfau, später ein indischer Elefant, Ranken und im vergangenen Jahr malte sie noch zwei Kolibrise dazu.

Auch Jörg Schnurmeier aus Göttingen ist mit seinem Fahrzeug angereist. Über seinem schwarzen VW-Bulli flattert eine Che-Guevara-Fahne. Vom revolutionären 68er-Feeling will er heute aber nichts mehr wissen und sagt: "Ach, eigentlich kommen wir hierher zum Chillen und nicht zum Politisieren. Wir sind hier wie eine Gemeinde. Jeder kennt jeden", sagt er.

Wiederauferstehung nach zwanzig Jahren Pause

Als Klaus Ebert, einer der Initiatoren der Gruppe"Petards" 1971 aus der Band ausstieg, war das gleichzeitig der Anfang vom Ende des Herzberg-Festivals. Von 1972 bis 1990 blieb es still auf der Burg Herzberg. 1991 ließ der Schallplattenhändler Kalle Becker aus Fulda das Herzberg-Festival wieder auferstehen, unter anderem mit dem berühmten Blues-Sänger und Pianisten "Champion" Jack Dupree. Das Festival zog immer mehr Besucher an. 1998 wurde es deshalb vom Burghof auf die Pferdekoppeln am Dorfrand verlegt.

Love and Peace forever

Aber eins sei geblieben, sagt Herzberg-Geschäftsführer Gunther Lorz: "Dieser Gedanke von Love and Peace. Dass man friedlich miteinander umgeht und einander schätzt. Dass man sich nicht ankabbelt und den Ellenbogen rausholt."

Bis Sonntag werden auf der Burg rund 30.000 Besucher erwartet. Sie können sich auf viele Konzerte freuen, zum Beispiel auf die Rocksängerin Maggie Bell, Rhythm and Blues mit Chris Farlowe oder Folk-Rock mit Asaf Avidan, der durch sein Lied: "One day, Baby, wel’ll be old" bekannt geworden ist.