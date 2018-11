Das Frankfurter Museum für Moderne Kunst hat ein Schlüsselwerk des Aktionskünstlers Joseph Beuys gekauft. "Boxkampf für die direkte Demokratie" heißt sie - und ist aktueller denn je.

Es war das spektakuläre Ende der documenta 5: Am letzten Tag der Kunstausstellung in Kassel, am 8. Oktober 1972, trat Joseph Beuys (1921-1986) im Museum Fridericianum zu einem Boxkampf mit dem jungen Kunststudenten Abraham David Christian an. Der Beuys-Schüler hatte in einer Diskussionsrunde gegen die Kunstauffassung seines Lehrmeisters rebelliert und ihn am Ende zu dem Kampf herausgefordert. Der damals 51 Jahre alte Beuys gewann den Kampf gegen den 20-jährigen Studenten über drei Runden nach Punkten.

Nun hat das Museum für Moderne Kunst in Frankfurt die Aktionsplastik "Boxkampf für die direkte Demokratie" erworben, die Beuys in eben jenem Jahr schuf. Sie gelte als Schlüsselwerk der documenta-Arbeiten des deutschen Künstlers und sei repräsentativ für dessen gesellschaftspolitische Ideen, teilte das hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst am Mittwoch mit.

"Demokratie braucht Einsatz"

"Ich gratuliere dem Museum für Moderne Kunst sehr zu dieser bedeutenden Erwerbung", sagte Kunstminister Boris Rhein (CDU). Der Ankauf der Aktionsplastik habe mit Unterstützung der Hessischen Kulturstiftung und der Kulturstiftung der Länder sowie durch Eigenmittel und Fördergelder von Partnern des Museums gesichert werden können, hieß es. Bei der documenta 5 im Jahr 1972 hatte Beuys für 100 Tage sein "Büro für direkte Demokratie durch Volksabstimmung" in Kassel installiert, um sein Modell einer Basisdemokratie zu propagieren.

Die Vitrine, in der die Relikte jenes "Boxkampfes" präsentiert werden - vier Handschuhe, ein Kopfschutz und das Seil, das um den Boxring gezogen worden war - seien eine Erinnerung an ein höchst gegenwärtiges Thema, sagte Rhein. "Demokratie braucht dauerhaften Einsatz. Sie muss gewissermaßen erkämpft werden. Und die Kunst ist so frei, sich hier einzumischen", betonte der Minister.