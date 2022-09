In Murots 11. Fall wird der Kommissar im Wiesbadener hr-Tatort durch K.o.-Tropfen außer Gefecht gesetzt, Assistentin Magda Wächter muss übernehmen. Während Murot von seiner Vergangenheit eingeholt wird, führen die Ermittlungen an Orte in und rund um Frankfurt.

Das Hotel Continental

Im Hotel Continental wird Kommissar Murot nach einem Vortrag, den er dort gehalten hat, von einer Trickdiebin an der Hotelbar mit Rotwein und K.o.-Tropfen zur Strecke gebracht und ausgeraubt. Und in dem Hotel passiert fast zeitgleich auch der erste Mord: Ein IT-Experte wird umgebracht und sein Laptop mit brisanten Informationen gestohlen. Gedreht wurde im Kempinski Hotel in Gravenbruch (Landkreis Offenbach) bei Frankfurt.

Delphi Invest

Die Spur des Toten führt in die dubiose Finanzfirma Delphi Invest. Der Chef macht krumme Geschäfte und die Beweise befinden sich auf dem im Hotel gestohlenen Laptop. Gedreht wurden die Szenen in einer großen Firma in Dreieich (Landkreis Offenbach).

Das LKA-Gebäude

Kommissar Murot und ein Ermittler aus dem Betrugsdezernat im LKA beraten, wie sie im Fall der Delphi Invest vorgehen wollen. Gedreht wurde die Szene aber im Hessischen Rundfunk am Dornbusch in Frankfurt.

Der Park

Bild © hr

Murot versucht, beim Joggen klare Gedanken zu fassen. Das sollte gelingen, in einem solch schönen Park. Gedreht wurde die Szene im Günthersburgpark in Frankfurt, der mitten in einem beliebten Wohngebiet liegt und rege von Familien, Joggern und Jugendlichen genutzt wird.

Das Haus von Eva

Hier wohnt die Trickbetrügerin Eva mit ihrer Freundin, die das Haus geerbt hat. Das Anwesen mit der rustikalen Villa befindet sich in Butzbach-Münster (Wetteraukreis) und wird im echten Leben von einer Familie bewohnt.

Das Pavilloncafé

Einen weiteren schönen Park haben sich die Diebin des wichtigen Laptops und der Assistent des bestohlenen Geschäftsführers der Delphi Invest für eine Lösegeldübergabe herausgesucht. Gedreht wurde im Huthpark im Frankfurter Norden, im Hintergrund sieht man das Pavilloncafé.

Der Bungalow

Für die Geschichte ist das Bodybuilderpärchen in seiner schicken Villa zwar nicht so wirklich wichtig, aber das schützt die beiden nicht davor, am Ende tot zu sein. Gedreht wurde die Szene in einem Privathaus in Neu-Isenburg (Landkreis Offenbach).

Das Elektronikgeschäft

Wie bringt man einen Erpresser zur Strecke? Man versteckt einen Peilsender im Lösegeld! Der Elektroladen, der im Film solche Features verkauft, findet sich in Frankfurt Sachsenhausen. Ob er tatsächlich Peilsender im Angebot hat, ist nicht bekannt.