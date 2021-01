Die Kunstmuseen in Deutschland wollen schneller raus aus dem Lockdown.

Mit einem Brief an die Kulturverantwortlichen von Bund und Ländern haben sich die Leitungen führender Häuser für eine Öffnung der Museen stark gemacht. "Unsere Sorge gilt der Eindämmung der Pandemie, zugleich aber auch einer dem jeweiligen Verlauf von Corona angepassten Wiedereröffnung der Museen", heißt es in dem Schreiben an Kulturstaatsministerin Grütters (CDU) und ihre Länderkolleginnen und -kollegen. Unterzeichnet ist der Brief auch vom Direktor des Städel Museums, Demandt.