Sieben Jahre lang hat der Umbau gedauert, sieben Jahre lang war das Kunstmuseum Marburg geschlossen. Nun strahlt es in neuem Glanz, barrierefrei und mit viel avantgardistischer Malerei.

Weitere Informationen Eröffnungsfest Kunstmuseum Marburg

Sonntag, 21.10.2018

Biegenstraße 11, Marburg

Auf dem Programm stehen Musik, Führungen, ein kunstpädagogisches Angebot. Ende der weiteren Informationen

Der erste Hingucker beim Reinkommen in das Museum in der Marburger Innenstadt ist die Marmortreppe, die irgendwo zwischen Klassizismus, Expressionismus, Art Déco und Moderne angesiedelt ist - pure 1920er-Jahre-Eleganz. Architekt Hubert Lütke hat vor gut 100 Jahren dem Gebäude seinen ganz eigenen Stil verpasst: Überall begegnet dem Besucher ein ganz bestimmtes Rautenmuster - ob als als Stuck, Messinghalter für große Wandleuchten, Fensterverkleidung oder Brunnenverzierung. Auch an der Außenfassade ist dieses Muster sofort zu erkennen. Museumsintern wird es halb schmunzelnd auch auch als "Lütke-Zacken" bezeichnet.

Die Fassade des Kunstmseums Marburg zeigt das für den Bau typische Zackenmuster. Bild © Thomes Scheidt

Jahrelang wurde das Gebäude innen und außen saniert und an vielen Stellen das originale Erscheinungsbild des Museums wieder hergestellt. Alle Gemälde wurden dafür ausgelagert. Das Gebäude war 1927 zum 400-jährigen Bestehen der Uni eröffnet und in den 1960er Jahren zum ersten Mal umgebaut worden. Damals wurde einiges von den originalen Art-Deco-Elementen entfernt und Raumstrukturen grundlegend verändert.

Nun sehen etwa die Fenster wieder aus wie im Original, entsprechen aber modernen Dämmungen und Standards. Rundgänge von Raum zu Raum sind wieder möglich. Insgesamt sei das Museum nun viel offener, größer, heller und transparenter. "Eher so, wie es ursprünglich vom Architekten mal gedacht war", sagt Universitätssprecherin Gabriele Neumann.

Auch mit dem Rollstuhl eingfach von Raum zu Raum

Ein wichtiges Thema beim Umbau war die Barrierefreiheit. In das Museum wurden ein Aufzug eingebaut und eine Rampe. "Früher war es ja nicht möglich für Rollstuhlfahrer, in die 30 Räume in den verschiedenen Etagen zu kommen", so Neumann. Auch die Haustechnik und die Sanitäranlagen wurden erneuert. Ein eigener Raum für museumspädagogische Aktivitäten und ein Projektbereich sollen nun auch mehr Kinder und Jugendliche und Schülergruppen anlocken.

Mitarbeiter nehmen die letzten Handgriffe an der Hängung der Bilder im Kunstmuseum Marburg vor. Bild © Eva-Maria Rößler

Insgesamt neun Millionen Euro hat die Sanierung gekostet, alleine im Innenbereich wurden 3,9 Millionen Euro investiert. 1,3 Millionen davon sind durch Spenden zusammen gekommen. So wurden etwa für 25 Räume so genannte "Raumpatenschaften" übernommen. Die restliche Summe steuerte die Universität und das Land Hessen bei.

Museum zeigt die Sammlung Hilde Eitel

In dem Museum werden jetzt knapp 150 Werke gezeigt, der Schwerpunkt liegt im Bereich Malerei. Zu sehen sind einige Alte Meister, aber überwiegend Werke aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Hinzu kommt die Sammlung der verstorbenen Marburger Unternehmerin Hilde Eitel (1915 – 2010). Sie besteht aus 57 Werken avantgardistischer Kunst aus der Zeit nach 1945.

Die Sammlung umfasst unter anderem Beispiele des abstrakten Expressionismus und des Informel, der monochromen Malerei und Werke der Künstlergruppe Zero. "Nach einigen Jahren im Staub und Dreck ohne Bilder ist das jetzt einfach schön, dass alles wieder hergerichtet ist", sagt Museumsdirektor Christoph Otterbeck.