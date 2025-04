Erste Nacht der Bibliotheken: Hessen ist mit über 250 Events dabei

Unter dem Motto "Wissen. Teilen. Entdecken" findet am 4. April die erste bundesweite Nacht der Bibliotheken statt. Auch viele öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken in Hessen beteiligen sich an der Aktion. Auf dem Programm stehen über 250 Events, darunter Autor:innenlesungen, Infoveranstaltungen zu Künstlicher Intelligenz, Science-Slams, Workshops zum Umgang mit Fake News, Yoga in der Bibliothek, Bücherflohmärkte, Spiele- und Quizzabende für Familien, literarische Stadtspaziergänge, Bobbycar-Kino für Kinder.

Einige Veranstaltungen beginnen bereits am Vormittag, wie etwa das "Book Blind Date" in der Limburger Dombibliothek und der "Freitag der aufgeschobenen Hausarbeiten" in der Bibliothek der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt. Zur "langen Brettspielnacht" bleibt die Stadtbücherei Dreieich sogar bis Mitternacht geöffnet. Welche hessischen Bibliotheken mitmachen was von Kassel bis Darmstadt alles auf dem Programm steht, findet sich in diesem Überblick . Die Teilnahme ist in der Regel kostenlos, eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Die erste Nacht der Bibliotheken ist eine Initiative des Deutschen Bibliotheksverbandes und seiner 16 Landesverbände. Mit der Aktion, die alle zwei Jahre stattfinden wird, soll bundesweit die Aufmerksamkeit auf die vielfältigen Angebote und Services von Bibliotheken gerichtet und alle Bürger:innen eingeladen werden, ihre Bibliotheken vor Ort neu zu entdecken.