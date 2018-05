Schaurig oder schön? Im Landesmuseum Darmstadt kommen Insekten in einer Ausstellung ganz groß raus.

Museum zeigt Insekten in schaurig-schönen Großaufnahmen

Insekten - unheimliches Ungeziefer oder heimliche Herrscher? Im Darmstädter Landesmuseum zeigen Fotografien des Briten Levon Biss die Tiere in ihrer ganzen Pracht und Schaurigkeit.

Es soll Menschen geben, die fürchten sich vor Insekten. Und finden sie eklig und hässlich. Die Ausstellung "Microsculptures" im Hessischen Landesmuseum Darmstadt mag ihnen vielleicht die Angst nicht nehmen, aber ermöglicht ihnen einen neuen Blick auf die Krabbeltierchen.

Der buntgemusterte Juwelen-Bockkäfer, der gepunktete Pilzkäfer und der farbenprächtige Ritterfalter sind nicht einmal einen halben Zentimeter groß - auf den Fotos von Levon Biss erscheinen sie als übergroße Kunstwerke. Der britische Fotograf nimmt Insekten durch ein Mikroskopobjektiv auf und legt 8.000 bis 10.000 Einzelfotos übereinander.

Insekten sind für Menschen lebenswichtig

Die Bilder rücken die Insekten aus der Sammlung des Oxford University Museum of Natural History in ein neues Licht und kommen durch die besondere Technik den Tieren ganz nahe - Flügelstruktur, kleinste Haare an den Beinen, schillernde Farben - sie zeigen die Schönheit der Insekten und machen die oft unerwarteten, teils bizarren Oberflächenstrukturen und Farben sichtbar.

Die Darmstädter Ausstellung versammele zum ersten Mal alle 27 Bilder gleichzeitig, sagte Kurator Torsten Wappler am Mittwoch. Die Schau wolle auch zeigen, dass Insekten für Ökosysteme etwa als Bestäuber, Zersetzter und Nahrung für andere Tiere und daher auch für uns Menschen lebenswichtig sind.

900.000 Arten

Mehr als die Hälfte aller bekannten heute lebenden Lebewesen sind nach Angaben der Wissenschaftler des Museums Insekten. Weltweit seien bislang etwa 900.000 Arten beschrieben. Insekten machten 70 bis 80 Prozent eines Ökosystems an Land aus, sagte Wappler. "Wenn die wegfallen, brechen viele Kreisläufe zusammen."

Einige Fossilien und Modelle ergänzen die Fotos von Biss.