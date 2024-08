Letzte Vorbereitungen für Darmstädter Waldkunstpfad

Am Samstag eröffnet der 12. Waldkunstpfad in Darmstadt. Unter dem Motto "Kunst Natur Wasser" haben 24 internationale Künstlerinnen und Künstler insgesamt 14 Installationen und sieben Performances für den rund drei Kilometer langen Walderlebnispfad am Böllenfalltor gestaltet. Bis zum 6. Oktober können Besucherinnen und Besucher zum Beispiel das Kunstwerk "Soundwave" von Volker Staub erleben: Er hat vermeintlich stumme Materialien so miteinander verbunden, dass sie klingen - nicht nur, wenn man mit einem Stöckchen darauf klopft.

Seit 2002 veranstaltet der Verein für Internationale Waldkunst im Darmstädter Forst alle zwei Jahre eine Open-Air-Kunstausstellung. In Zeiten des Klimawandels und daraus resultierender Trockenperioden sei es wichtig, das Thema Wasser in den Wald zu bringen, erklärt Organisatorin Ute Ritschel das diesjährige Motto. Wo Sie in anderen Regionen Hessens noch Kunst draußen und umsonst erleben können, lesen Sie hier.