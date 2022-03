Pop trifft Klassik: Special Guest beim Music Discovery Project ist in diesem Jahr Alice Merton. Sie tritt Freitag und Samstag mit dem hr-Sinfonieorchester in der Jahrhunderthalle auf, im Interview erzählt sie, was daran "beängstigend" und "wundervoll" ist.

Nach dem pandemiebedingten reinen Livestream-Event 2021 kehrt das Music Discovery Project nun am 25.3. und 26.3. wieder in seine vertraute Location der Frankfurter Jahrhunderthalle zurück.

Als Special Guest begrüßt das hr-Sinfonieorchester dazu die Popmusikerin Alice Merton. Einem großen Publikum bekannt wurde die 28-Jährige 2018 mit dem Charts-Hit "No Roots". Allerdings trifft das auf sie selbst nicht so ganz zu, denn sie hat Wurzeln, und diese führen quasi direkt nach Hessen, genauer nach Frankfurt. Wie es sich anfühlt, in ihrer Heimatstadt musikalisch neue Wege zu gehen, was ihre musikalischen Wurzel sind und warum sie nicht der einzige Frankfurt-Promi in ihrer Familie ist, erzählt sie im hessenschau.de-Interview.

hessenschau.de: Du bist in Frankfurt geboren. Nun kommst Du für ein besonderes Konzert zurück in die Stadt. Wie fühlt sich das an?

Alice Merton: Ich versuche, das alles auf mich wirken zu lassen, weil das sehr emotional ist und auch seltsam, das in der Stadt zu machen, in der ich geboren bin. Zu der ich aber nicht super viel Kontakt habe, weil ich früh mit meiner Familie nach Kanada und Amerika gezogen bin. Nun komme ich zurück und spiele hier meine Songs, zusammen mit diesem tollen Orchester. Meine Emotionen sind überall, it´s all over the place.

hessenschau.de: Wie ist es für Dich, jetzt mit einem so großen Orchester auf der Bühne zu stehen?

Alice Merton: Das ist wundervoll und beängstigend gleichzeitig. Einerseits freue ich mich total, dass meine Musik für eine solche Besetzung arrangiert wurde. Andererseits habe ich total Angst, weil jetzt hundert Leute involviert sind und nicht nur meine Band mit vier Mann. Unter uns kann ich sagen, "Leute wir müssen kurz abbrechen, der Song funktioniert nicht", oder so. Aber das kann ich bei hundert Leuten nicht so einfach machen. Es war für mich das erste Mal, dass ich auf einer musikalischen Ebene mit anderen an meiner Musik gearbeitet habe, aber ich nicht selbst immer das letzte Wort hatte. Hier ist das Orchester von uns abhängig. Und wir auch vom Orchester. Das ist ein beängstigendes Gefühl.

hessenschau.de: Das hört sich nach einem großen Wagnis an?

Alice Merton: Aber ich bin so dankbar, dass ich für das Music Discovery Project gefragt wurde. Jeder Tag ist irgendwie ein Traum gerade. Das klingt kitschig, ist aber so. Das Orchester war sehr nett zu mir. Die Musiker waren alle sehr offen und toll. Es entstand etwas ganz Neues, Frisches. Ich liebe es, mit neuen Leuten, Produzenten und neuen Ideen zusammen zu kommen und zu arbeiten. Ich will immer gerne Ideen austauschen und dass man sich gegenseitig beflügelt und schaut, was dabei herauskommt. Und das genau ist in diesem Projekt passiert. Ich liebe das.

hessenschau.de: Welche Verbindung hast Du zu klassischer Musik?

Alice Merton: Ich bin mit klassischer Musik aufgewachsen und wollte auch klassische Musik studieren eigentlich. Aber dann habe ich mich doch für Songwriting entschieden. Ich fand es eben immer schön, selbst etwas zu kreieren, anstatt etwas immer so gut zu singen, wie alle anderen auch. Ich habe für den Anfang des Music Discovery Projects die Ouvertüre vom "Barbier von Sevilla" ausgesucht. Und das haben wir mit Themen von meinen Songs gemischt. Das wollte ich unbedingt, damit die Leute wissen, dass meine Liebe zur Musik eigentlich auch mit Arien und Opern angefangen hat.

hessenschau.de: Welche Musikstücke habt Ihr ausgewählt?

Alice Merton: Wir haben Stücke ausgesucht, die für mich eine persönliche Bedeutung haben. "Bilder einer Ausstellung" von Modest Mussorgski war zum Beispiel immer ein wichtiges Stück für mich. Ich wollte eigentlich auch unbedingt Rachmaninow mit reinbringen, aber wir haben uns dagegen entschieden, weil es nicht so viele schöne orchestrale Sachen ohne Pianisten gab. Paul Hindemith ist dabei, der Schwanensee von Tschaikowski… Von mir sind Songs vom neuen Album dabei, aber auch viele vom letzten Album. Das Neue kommt ja erst noch raus und ich wollte nicht zu viel verraten. Aber wir spielen auf jeden Fall "Vertigo", mit Orchester und "No Roots" spielen wir natürlich auch.

hessenschau.de: Deine ersten Lebensjahre hast Du in Frankfurt verbracht. Was verbindest Du mit der Stadt?

Alice Merton: Ich erinnere mich daran, dass wir, als ich klein war, mit diesem Äppelweinzug gefahren sind und Brezeln gegessen haben. Oder wie wir am Main entlanggelaufen sind. Aktuell erinnere ich mich aber auch an Konzerte, die ich hier gespielt habe, etwa in der Batschkapp oder in der Alten Oper. Und ich mag auch die Hochhäuser. Man hat das Gefühl, als wäre man in einer amerikanischen Stadt. Und ein Teil meiner Familie wohnt ja immer noch hier.

hessenschau.de: Es gibt ja auch ein in Frankfurt sehr prominentes Familienmitglied außer Dir…

Alice Merton: Ja, mein Ur-Ur-Großonkel - glaube ich - Wilhelm Merton hat in Frankfurt das Institut für Gemeinwohl gegründet und hatte verschiedene Rollen in der Stadt. Nach ihm ist auch das Mertonviertel benannt. Auch deswegen ist es ein bisschen wie nach Hause kommen für mich.

