DSDS-Gewinner Alexander Klaws in "Saturday Night Fever" in Darmstadt

Als "beste Version im deutschsprachigen Raum" lobt der ehemalige DSDS-Gewinner Alexander Klaws die Darmstädter Version des Musicals "Saturday Night Fever". Das feiert nun Premiere im Staatstheater, mit Klaws in der Hauptrolle.

Er wurde 2003 schlagartig berühmt, als er das damals neue Format "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) gewann. Es folgten zwei Nummer-Eins- und vier weitere Solo-Alben, etliche Konzerte, eine Musical-Ausbildung in Hamburg und Rollen in Bühnenproduktionen wie "Tanz der Vampire", "Tarzan" oder "Der Schuh des Manitu".

Jetzt spielt Alexander Klaws die Hauptrolle des Tony Manero im Musical "Saturday Night Fever" am Staatstheater Darmstadt - die Musik der Bee Gees und die Tanzchoreografien machten den gleichnamigen Film aus dem Jahr 1977 zu einem Kultfilm und Hollywoodschauspieler John Travolta zum Weltstar.

Weitere Informationen "Saturday Night Fever" in Darmstadt Premiere ist am 5. März um 19.30 Uhr im Großen Haus des Staatstheaters Darmstadt. Im März läuft es außerdem am 10., 12. und 18. jeweils um 19.30 Uhr. Weitere Informationen und Spieltermine auf der Webseite des Staatstheaters . Ende der weiteren Informationen

"Mache mir jede Rolle zu eigen"

Alexander Klaws, erster Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2003. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Die berühmte Vorlage hat Klaws schon 2016 nicht abgeschreckt, als er Manero zum ersten Mal verkörperte, damals auf der Freilichtbühne Tecklenburg: "Ich spiele jede Rolle so, dass ich sie mir komplett zu eigen mache", erzählt der 38-Jährige im Gespräch mit dem hr. Seiner Erfahrung nach wollten die Zuschauer keinen Abklatsch sehen, "sondern Alexander Klaws in der Rolle des Tony Manero."

Tony Manero - ein einfacher Angestellter, der sich abends auf der Disco-Tanzfläche in ein glamouröses Leben träumt - sei ein vielschichtiger Charakter, der ihn sehr reize, sagt Klaws: "Tonys Suche nach sich selbst ist ein turbulenter Ritt." In Darmstadt drücke sich dieser Ritt auch dadurch aus, dass Tony permanent zu sehen sei, die Zuschauer seinen Weg über eine Drehbühne mitgehen können.

Die Hälfte der Szene nimmt Maneros Stamm-Disco "2001 Odyssey" ein. Auf der anderen Seite liegt ein heruntergekommener Straßenzug, dazwischen wechselt Klaws/Manero hin und her.

"Musste mein Hirn entrosten"

Wie sein Tony Manero ist das Stück insgesamt keine Kopie des Films und auch nicht der Bühnenfassung von 1998, sagt Klaws. Das Team am Staatstheater habe vieles am Drehbuch modernisiert: Die Geschichte ist tiefgründiger und politischer - so ist etwa Tonys Bruder homosexuell.

Außerdem wurden die Choreografien angepasst und einige Song-Texte wie zum Beispiel "If I can’t have you" ins Deutsche übersetzt, um sie dem Publikum näher zu bringen. Das Stück sei nichts weniger als "die beste Version, die es bislang im deutschsprachigen Raum gibt", lobt Klaws, "ein Meisterwerk."

Nach den beiden Corona-Jahren mit etlichen Auftrittspausen musste Klaws zur Vorbereitung erst einmal "mein Hirn entrosten", wie er augenzwinkernd erzählt. Und noch wichtiger: Ausdauer aufbauen - mit Joggen, Liegestützen, einem "stabilen Fitnessprogramm". Und doch: "Ich bin noch nicht so fit, wie ich damals bei Tarzan war." Für die Rolle des Tarzan, die Klaws von 2010 bis 2013 in Hamburg verkörperte, musste er Akrobatik lernen, "das war Hochleistungssport".

Seine Moves machten "Satruday Night Fever" zum Kult: John Travolta. Bild © picture-alliance/dpa

"Vater hat schon zu den Bee Gees getanzt"

Bei "Saturday Night Fever" ist nun Tanzen angesagt - für Klaws dank seiner Musical-Ausbildung kein Problem. Privat habe er inzwischen keine Zeit mehr, um zum Tanzen in Clubs zu gehen, erzählt er: "Ich habe ja zwei kleine Kinder, deswegen machen wir eher Privatparty zu Hause."

Wenn nun die Corona-Lockerungen kommen, steht Klaws allerdings wieder häufiger auf der Bühne, genauso wie seine Frau, die Schauspielerin und Sängerin Nadja Scheiwiller. Mit ihr ist Klaws seit 2019 verheiratet. "Als Schauspielerpaar muss man unfassbar viel planen und sprechen", erzählt Klaws. "Wir sind sehr dankbar, dass unsere Eltern sehr viel auffangen."

Apropos Eltern: "Mein Vater war gerade bei der Bundeswehr als 'Saturday Night Fever' rauskam. Er hat in der Disco zu den Songs der Bee Gees getanzt. Jetzt schließt sich der Kreis."

Weitere Informationen Alexander Klaws Der Schauspieler, Moderator und Musicaldarsteller kam 1983 in Ahlen zur Welt. 2003 gewann er die erste Staffel von DSDS. Seine Debütsingle "Take me tonight", geschrieben von Dieter Bohlen, verkaufte sich über eine Million Mal. Von 2005 bis 2006 machte er eine Musicalausbildung an der Joop van den Ende Academy in Hamburg. Es folgten Engagements in Produktionen wie "Tanz der Vampire", "Tarzan", "Jesus Christ Superstar" oder "Ghost - Nachricht von Sam". Im Fernsehen trat er in kleineren Schauspielrollen auf, nahm an der RTL-Show "Let's dance" teil, moderierte unter anderem die Liveshows der 17. DSDS-Staffel und sitzt aktuell in der Jury von "The Masked Dancer". Er wurde unter anderem mit dem Echo und dem Broadway World Award ausgezeichnet. Ende der weiteren Informationen