Kunst im öffentlichen Raum - leicht zu übersehen

Kunst im öffentlichen Raum - an der geht man auch gerne mal achtlos vorbei. In der hessenschau-Serie "Kunst to go" besucht Jakob Schwerdtfeger Städte in ganz Hessen. Wiesbaden steht für Kultur und Politik - spiegelt sich das in der öffentlichen Kunst wider? Der Eingang zum "Museum für das Unterbewusstsein" ist ein unscheinbarer Gully - den kann man schon mal übersehen.