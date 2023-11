Walk of Foaset in Fulda nach Hollywood-Vorbild

Nach dem Vorbild des Walk of Fame in Hollywood gibt es in Fulda nun einen Walk of Foaset. Am Samstag, dem 11.11. (9.30 Uhr) wird er offiziell in einer Fußgängerzone in der Innenstadt eröffnet. Während in Los Angeles Sterne mit den Namen von Prominenten im Gehweg eingelassen sind, sind es in Fulda die Namen von Karnevalsvereinen. Die Fastnacht wird in Fuldaer Mundart "Foaset" genannt.

In der Bahnhofstraße wurden 17 Bronzeplatten von je 60 mal 60 Zentimetern Größe mit den Wappen von Fuldaer Fastnachtsvereinen und von Randstaaten verlegt. Drei Jahre nachdem der damalige Fuldaer Fastnachtsprinz Harald Ortmann die Idee hatte, wurde das Projekt nun Realität. Die Fuldaer Narren werde am Samstag noch mehr Grund zum Feiern haben: Um 11.11 Uhr beginnt am 11. November traditionell die neue Session.