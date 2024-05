Viel Natur, viel Musik beim "Sound of the Forest" am Marbach-Stausee im Odenwald.

Viel Natur, viel Musik beim "Sound of the Forest" am Marbach-Stausee im Odenwald.

Campen, feiern, noch mehr campen, noch mehr feiern: Im Sommer locken die Festivals in Hessen zu Wochenenden voller Open-Air-Konzerte. Der Startschuss für die neue Festival-Saison fällt beim Schlossgrabenfest in Darmstadt.

Es wird fleißig vorbereitet und geplant - und die meisten Festivals haben ihre Line-Ups schon veröffentlicht. Deutsche Stars wie Nina Chuba und Deichkind sowie Newcomer wie Paula Hartmann und Edwin Rosen kommen im Sommer nach Hessen. Wir zeigen, in welchen Orten an welchen Wochenenden die Zelte aufgeschlagen werden. Ausgewählte Festival-Tipps für ganz Hessen:

Nordhessen: Open Flair Eschwege | Anderewelt bei Kassel | Holle Rock Festival in Hessisch Lichtenau

Mittelhessen: Seepogo Festival in Selters | Hokus Pokus FestiWELT Gießen | Stadt ohne Meer Gießen

Osthessen: Herzberg-Festival Breitenbach | Rock am Hinkelhof Schlüchtern | Mind On Fire Herbstein

Rhein-Main: Karben Open Air | Flörsheimer Open Air | Love Family Park Frankfurt | World Club Dome Frankfurt | Sossenheim Open Air Frankfurt

Südhessen: Schlossgrabenfest Darmstadt I Sound of the Forest in Mossautal | Trebur Open Air | Golden Leaves Festival Darmstadt

Open Flair in Eschwege

Das Open Flair findet seit 1985 - mit zwei Jahren Corona-Unterbrechung - immer am zweiten August-Wochenende statt. Es ist das größte Open Air Hessens und lockt große Namen nach Eschwege (Werra-Meißner), dieses Jahr zum Beispiel Nina Chuba, Alligatoah und Deichkind. Das Festival gibt sich besonders familienfreundlich und bietet neben der Musik auch Kleinkunst und Kinderunterhaltung.

Beim Open Flair hat das Publikum offensichtlich Spaß. Bild © Open Flair Festival

Weitere Informationen Wann: 7. bis 11. August

Wo: Eschwege, Festivalgelände am Brückentor

Auf der Bühne: Nina Chuba, Alligatoah und Deichkind und viele mehr

Preise: Dauerkarte 169 Euro

Veranstalter-Homepage: Open Flair Ende der weiteren Informationen

ANDEREWELT. Festival bei Kassel

Dieses Festival findet auf einer Halbinsel statt: Mitten in einer Schleife der Fulda liegt das Gut Kragenhof bei Staufenberg (Kassel), das sich für vier Tage in ein Kunst-, Kultur-, Musik- und Natur-Zentrum verwandelt. Hier wird stilecht unter Bäumen getanzt, daneben gibt es Yoga-Kurse, einen Saunawagen und ein Massage-Zelt. Direkt am Fluss und direkt in der Natur.

Die Veranstalter wollen deshalb, dass möglichst viele mit dem Zug anreisen - dafür gibt es einen Shuttlebus, der vom Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe fährt und schon im Ticketpreis inkludiert ist. Parken hingegen kostet 50 Euro. Besonders beim Anderewelt-Festival: Wer auftritt, weiß nur der Veranstalter. Das Line-Up wird erst zu Beginn bekannt gegeben - unter anderem Milky Chance war schon dabei.

Weitere Informationen Wann: 8. bis 11. August

Wo: Staufenberg, Gut Kragenhof (6 km von Kassel entfernt)

Auf der Bühne: wird erst bei Festivalstart bekannt gegeben

Preis: ab 50 Euro

Veranstalter-Homepage: Anderewelt. Festival Ende der weiteren Informationen

Holle Rock Festival in Hessisch Lichtenau

Im September geht es los, in Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner) - und damit öffnet eines der spätesten Festivals in diesem Jahr seine Tore. Mitten auf dem alten Freibadgelände im Ort findet es statt. Das Festival wird gemeinsam mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus der Region vom Verein Aktion Jugend e.V. organisiert. Wer in diesem Jahr zum "Holle Rock" ins Land der Frau Holle um Hessisch Lichtenau kommt, ist noch nicht veröffentlicht worden.

Weitere Informationen Wann: 6. bis 7. September

Wo: Hessisch Lichtenau, Freibadgelände

Auf der Bühne: noch nicht veröffentlicht

Preis: 28 Euro (Wochenendticket)

Veranstalter-Infos: Holle Rock Festival bei Instagram Ende der weiteren Informationen

Seepogo Festival in Selters

Es klingt nach italienischem Flair - das Seepogo Festival am "Lago Alfredo". Doch eigentlich ist es ein zünftiges Rock-, Metal- und Punk-Festival. Der angrenzende Lago Alfredo, der dem Festival den Namen verleiht, ist ein kleiner, beschaulicher See inmitten eines Naherholungsgebiets. Er ist benannt nach einem ehemaligen Bürgermeister der Stadt Selters (Limburg-Weilburg) namens Alfred.

Darin baden sei nicht ratsam, so der Festivalbetreiber, man wisse "nicht sicher, ob man danach mutieren wird". Die auftretenden Rockbands kommen aus allen Ecken dieser Welt: aus England, Schweden, den USA, aus den Niederlanden, Österreich - und Limburg.

Weitere Informationen Wann: 19. bis 20. Juli

Wo: Selters-Münster am Lago Alfredo

Auf der Bühne: Zebrahead, Ignite, Lulu und die Einhornfarm u.a.

Preis: Tagesticket ab 36 Euro, Wochenendticket inkl. Camping ab 66 Euro

Veranstalter-Homepage: Seepogo Festival Ende der weiteren Informationen

Hokus Pokus FestiWELT Gießen

Die Bässe scheppern, die Bühne leuchtet rot-weiß, Köpfe nicken, es riecht nach Popcorn und Pizza: Hereinspaziert in die FestiWELT von Hokus Pokus. Mit dabei sind echte Größen der deutschen Musikszene: Haftbefehl, Paula Hartmann und Ski Aggu. Vor allem Hip-Hop-Fans sollten voll auf ihre Kosten kommen. Beim Hokus Pokus geht es aber auch viel um das Ambiente: Es gibt Secret Acts, Stelzenläufer, Zauberer und Jongleure, ein Tattoo-Studio, einen großen Food Court, leckere Drinks und reichlich Popcorn.

Weitere Informationen Wann: 30. bis 31. August

Wo: Gießen, EM-Arena

Auf der Bühne: SSIO, Jeremias, Yung Hurn, u.a.

Preis: Ein Wochenendticket gibt es für 129,99 Euro, Tagestickets für 69,99 Euro

Infos: Hokus Pokus-FestiWELT bei Instagram Ende der weiteren Informationen

Stadt ohne Meer Gießen

Jahrelang gab es das Stadt ohne Meer nur in Gießen, nun expandiert das Festival auch nach Köln - eine weitere Stadt ohne Meer. In Gießen bleibt das Stadt ohne Meer jedoch größer: An zwei anstatt nur einem Tagen kommen gefeierte Newcomer wie die Songer-Songwriter Levin Liam, Edwin Rosen und Schmyt. Organisiert wird das Festival Jahr für Jahr von der Band OK Kid, die 2013 mit dem Song "Stadt ohne Meer" eine Hommage an ihre Heimatstadt Gießen schrieb. Dieses Jahr auch dabei: der Gießener Singer-Songwriter Millenium Kid.

Weitere Informationen Wann: 31. Mai bis 1. Juni

Wo: Open-Air-Gelände Schiffenberger Tal, Karl-Glöckner-Str. 4, Gießen

Auf der Bühne: Edwin Rosen, Domiziana, Schmyt, Levian Liam u.a.

Preis: Wochenendticket ab 95 Euro, Zelt-Stellplatz ab 35 Euro

Homepage: Stadt ohne Meer Gießen Ende der weiteren Informationen

Herzberg-Festival Breitenbach

Wer noch einen alten VW Bulli zuhause hat, der kann die Hippie-Zeit in Breitenbach (Hersfeld-Rotenburg) authentisch aufleben lassen. Alles ist bunt am Fuße der Burg Herzberg, wenn das Herzberg Festival steigt - Flowerpower pur.

Im vergangenen Jahr hieß es: "Achtung, Rutschgefahr". Bild © Andreas Arnold, picture-alliance/dpa

Eine "Welt voller Liebe und Frieden" lässt "den Alltag für ein paar Tage vergessen", heißt es vom Festival. Dieses Jahr mit dabei: Wolfmother, Nick Mason's Saucerful of Secrets und Bonaparte. Rund 12.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet - damit soll es das größte Freiluft-Hippie-Festival Europas sein.

Weitere Informationen Wann: 25. bis 28. Juli

Wo: Breitenbach-Gehau

Auf der Bühne: Moop Mama x Älice, Calexico, Israel Nash u.v.m.

Preise: 214,50 Euro (Online-Ticket)

Veranstalter-Homepage: Herzberg-Festival Ende der weiteren Informationen

Rock am Hinkelhof in Schlüchtern

Seit 21 Jahren findet das Rock am Hinkelhof mittlerweile in Schlüchtern (Main-Kinzig) statt. Gegründet wurde das Festival auf der Terrasse der Eltern der Band Sick Rats, die für ihr erstes Konzert noch einen Auftrittsort gesucht hatten. Ein Jahr später wurde das Konzert mit mehreren Bands wiederholt und so war das Festival geboren.

Heute wird nicht mehr auf der elterlichen Terrasse gespielt, aber es bleibt genauso familiär, versprechen die Veranstalter. Neben den Sick Rats spielen in diesem Jahr unter anderem Triddana und die Förster vom Silberwald.

Klein, aber fein: das Festival "Rock am Hinkelhof". Bild © Rock am Hinkelhof e.V.

Weitere Informationen Wann: 19. und 20. Juli

Wo: Schlüchtern, Am Dreibrüderhof

Auf der Bühne: To The Edge, Tequila Terminators, Failed to Recognize u.a.

Preise: 20 Euro Early Bird Ticket für Freitag und Samstag

Veranstalter-Homepage: Rock am Hinkelhof Ende der weiteren Informationen

Mind On Fire Festival in Herbstein

Musikalisch sicherlich eines der vielfältigsten Festivals ist das Mind On Fire: Karibische Musik, Afro-Funk, Latin, Balkan, Swing, Ska und Reggae gibt es dort auf die Ohren. Dazu kommen Workshops und Kurse - mehr als 35 jeden Tag, darunter Yoga, Flamenco, Jonglage, Bauchtanz, Meditationen, Didgeridoo-Spielen und vieles mehr.

"Hoffentlich noch lange ein Geheimtipp", rezensiert ein Besucher das Festival in Herbstein (Vogelsberg) im Netz. Das Besondere: Das Festival möchte absolut familientauglich sein. Nicht nur werden extra Workshops für Kids angeboten, Kinder unter 14 Jahren zahlen auch keinen Eintritt.

Weitere Informationen Wann: 1. bis 4. August

Wo: Herbstein, CVJM Feriendorf

Auf der Bühne: Äl Jawala, Orange, BB Thomaz, Ice Hokku u.a.

Preise: ab 129 Euro für ein 4-Tages-Ticket, ab 46 Euro für ein Tagesticket

Veranstalter-Homepage: Mind On Fire Ende der weiteren Informationen

Wer Mitte August in Frankfurt in die S6 Richtung Friedberg steigt, kann quasi gar nicht anders, als in Karben (Haltestelle: Groß-Karben) auszusteigen. Das Karben Open Air auf dem Gelände des örtlichen Jugendkulturzentrums ist seit Jahren eine Institution im Ort - ehrenamtlich und mit viel Herzblut organisiert.

Rockmusik, Metal, aber auch Italo-Schlager geben sich hier die Klinke in die Hand - und am Sonntag spielt traditionell die Karbener Stadtkapelle. In diesem Jahr sind Größen wie Schmutzki und Liedfett mitten in der Wetterau zu Gast.

Das Karben Open Air Bild © Markus Schreiber

Weitere Informationen Wann: 16. bis 18. August

Wo: Karben, Jugendkulturzentrum (Jukuz)

Auf der Bühne: Mehnersmoos, Betontod, Ikkimel u.a.

Preise: 69 Euro für ein 3-Tages-Ticket (mit Camping 89 Euro), 35 Euro für ein Tagesticket

Veranstalter-Homepage: Karben-Open-Air Ende der weiteren Informationen

Flörsheimer Open Air

Flörsheim am Main (Main-Taunus) hat ein Festival-Konzept, das seinesgleichen suchen muss. Sowohl der Eintritt als auch das Festivalcamping sind kostenlos. Ausschließlich über Getränke und Essensverkäufe finanziert sich die Veranstaltung, die von einem Verein ehrenamtlich organisiert und durchgeführt wird.

Das Event blickt auf eine 45-jährige Geschichte zurück. Was mal mit nur einem Schwenkgrill und einer Handvoll Gästen begonnen habe, sei heute das größte "Umsonst- und Draußen-Festival" der Rhein-Main-Region, so der Veranstalter. Ein bisschen Metal, ein bisschen Blues, viel Ska-Musik - und fertig ist ein schönes Wochenende in Flörsheim.

Weitere Informationen Wann: 19. bis 21. Juli

Wo: Flörsheim, an den Main-Auen unter der Opel-Brücke

Auf der Bühne: noch nicht veröffentlicht

Preise: kostenlos

Veranstalter-Homepage: Flörsheim OpenAir Ende der weiteren Informationen

Electro-Fans sollte das Herz höher hüpfen, denn der Love Family Park kommt in diesem Jahr wieder nach Frankfurt. Nach früheren Ausgaben in Hanau und Rüsselsheim findet das eintägige Festival nun zum zweiten Mal mitten im Rebstockpark statt. Sven Väth, Charlie Sparks, Fink Tribu und weitere Acts sind für zwei Tage am Start, um bei - hoffentlich - bestem Wetter möglichst viel Tanzbares zu erschaffen.

2018 fand das Love Family Park in Rüsselsheim statt. Bild © Felix Hohagen

Weitere Informationen Wann: 3. und 4. August

Wo: Frankfurt, Rebstockpark

Auf der Bühne: Adam Beyer, Miss Monique, Malugi u.a.

Preise: 109 Euro für ein Wochenend-Ticket, ab 59 Euro für ein Tagesticket

Veranstalter-Homepage: Love Family Park Ende der weiteren Informationen

Sossenheim Open Air Frankfurt

Mallorca-Musik am Donnerstag, Schlager am Freitag und Electro am Samstag: Mit diesem Programm lockt das Open-Air-Festival in Frankfurt-Sossenheim. Rund 4.000 Musikfans feiern jährlich beim ehrenamtlich organisierten Festival im gleichnamigen Frankfurter Stadtteil. Dieses Jahr wird am Donnerstag mit Partyschlagersänger und Produzent Ikke Hüftgold aus Limburg mitgesungen, am Freitag mit DJ Ötzi und am letzten Festivalabend wird zu zu Le Shuuks Techno- und Electro-House-Beats getanzt.

Weitere Informationen Wann: 15. bis 17. August

Wo: Kerbeplatz, Frankfurt-Sossenheim

Auf der Bühne: DJ Ötzi, Ikke Hüftgold, Le Shuuk u.a.

Preise: Wochenendticket ab 75 Euro, Tagestickets ab 22 Euro

Veranstalter-Homepage: Sossenheim Open Air Ende der weiteren Informationen

Schlossgrabenfest Darmstadt

Das Schlossgrabenfest geht in die 24. Runde in Darmstadt. 60 Bands und zwölf DJs treten am Pfingstwochenende im Mai auf drei Bühnen in der Innenstadt auf. Die Indie-Pop-Band Jeremias gehört zu den Headlinern, aber auch der Limburger Partyschlagersänger Ikke Hüftgold, der den umstrittenen Song "Layla" produziert hat, kommt zum Schlossgrabenfest. Auch Isaak, der in diesem Jahr für Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) angetreten war, steht nur eine Woche nach dem ESC-Finale auf der Bühne in Darmstadt.

Weitere Informationen Wann: 16. bis 19. Mai

Wo: rund um das Residenzschloss in Darmstadts Innenstadt

Auf der Bühne: Jeremias, Ikke Hüftgold, Isaak, 01099, RAUM27 u.a.

Preise: Viertagestickets ab 34,98 Euro, Tagestickets ab 14,98 Euro

Veranstalter-Homepage: Schlossgrabenfest / Stage Groove Festival Ende der weiteren Informationen

Schlossgrabenfest Bild © Björn Friedrich

World Club Dome Frankfurt

World Club Dome-Gänger und -Gängerinnen müssten bei dem diesjährigen Datum aufhorchen: Anders als in den Vorjahren findet der WCD - dieses Jahr unter dem Motto "Future Edition" - erst im September statt und nicht wie gewohnt im Juni. Grund dafür ist laut Veranstalter die Fußball-Europameisterschaft: Fünf EM-Spiele werden im Juni bis Juli im Waldstadion in Frankfurt ausgetragen, das traditionelle WCD-Location in Frankfurt ist. Wie immer gibt es auch in diesem Jahr die Open-Air-Pool-Session im Stadionbad nebenan.

DJ Robin Schulz beim World Club Dome. Bild © Segnitz Digitized Reality, BigCityBeats

Gleich bleibt dafür: Das Line-Up verspricht an den drei Tagen Auftritte von über 200 DJs und Rappern, darunter lokale Stars wie das Frankfurter Rap-Duo Celo & Abdi, der Darmstädter Olexesh oder Dauergast David Guetta.

Weitere Informationen Wann: 6. bis 8. September

Wo: Deutsche Bank Park Frankfurt

Auf der Bühne: David Guetta, Olexesh, Celo & Abdi, Gestört aber Geil u.a.

Preise: 3-Tages-Ticket ab 199 Euro, Campingticket zusätzlich für 94 Euro; Tagestickets ab 114 Euro

Veranstalter-Homepage: World Club Dome Ende der weiteren Informationen

"Wer das Auenland aus Herr der Ringe kennt, wird sich in etwa vorstellen können, wie es hier aussieht", verspricht das Sound of the Forest-Festival. Jo Megow ist schon seit Beginn Fan von Sound of the Forest gewesen und organisiert das Festival seit einigen Jahren mit. Megow sagt, das Festivalgelände im Wald verbinde Musik und Natur miteinander und verbreite eine einzigartige Stimmung. In diesem Jahr stehen unter anderem Bosse, Antje Schomaker, die Leoniden und Il Civetto auf der Bühne.

Viel Natur, viel Musik beim "Sound of the Forest" am Marbach-Stausee im Odenwald. Bild © Simon Hofmann

Das Besondere an dem Festival ist die "Open Mindness" Philosophie des Festivals. Alle Besuchenden (oder forest people, wie Jo Megow sie nennt) sollen einander offen begegnen, wünschen sich die Veranstalter. Während des Festivals wird es unter anderem einen Festival-Psychologen geben, an den sich Besuchende wenden können.

Weitere Informationen Wann: 1. bis 4. August

Wo: Mossautal, am Marbachstausee im Odenwald

Auf der Bühne: Mayberg, Disarstar, Bero, Catt u.a.

Preise: 99 Euro für das gesamte Wochenende, 49 Euro für ein Tagesticket, Sonntag 25 Euro

Veranstalter-Homepage: Sound of the forest Ende der weiteren Informationen

Seit 30 Jahren wird in Trebur das Open Air gefeiert. Bild © Mario Andreya

Das Trebur Open Air Festival präsentiert seit 1993 dem Publikum ein vielfältiges Musikprogramm. Stefan Kasseckert, der das Festival organisiert, verrät aber, dass für viele Besuchende der heimliche Headliner das Freibad sei. Das ist nämlich direkt nebenan und man kann es mit einem Festivalticket gratis besuchen. Viele der Besuchenden würden in Badeklamotten bei den Festivalauftritten mitfiebern und sich direkt im Anschluss im Wasser abkühlen, erzählt Kasseckert.

Mit dem Freibad mithalten wollen in diesem Jahr Bands wie Wolfmother, Lostboi Lino, Adam Angst und Turbostaat.

Weitere Informationen Wann: 26. bis 28. Juli

Wo: Trebur, Astheimer Straße 88

Auf der Bühne: Bonaparte, Elfmorgen, The OhOhOhs u.a.

Preise: 85 Euro für das gesamte Wochenende (115 Euro inkl. Camping), Tagestickets ab 38 Euro (inkl. Schwimmen 68 Euro)

Veranstalter-Homepage: Trebur Open Air Ende der weiteren Informationen

Im vergangenen Jahr wurde im Schlosspark Kranichstein in Darmstadt noch gut gelaunt das Zehnjährige des Golden Leaves gefeiert, kurz darauf schlugen die Veranstalter Alarm: Weil mit der Stadt zunächst kein Vertrag für eine neue Location zustandekam, fürchteten sie um die Ausgabe 2024.

Das "Golden Leaves Festival" zieht seit zehn Jahren Fans von Indie-Pop an. Bild © Kalle Knipst

Bei einem Runden Tisch konnte man sich schließlich auf den Steinbrücker Teich als Veranstaltungsort einigen. Das Motto lautet entsprechend "A New Beginning/A Sea Of Chances". Den Neubeginn begehen die Veranstalter mit Bands wie Blumengarten, Die Tränen, Olli Schulz und Meute.

Weitere Informationen Wann: 31. August und 1. September

Wo: Darmstadt, Gelände am Steinbrücker Teich

Auf der Bühne: WizTheMc, Dilla, Wilhelmine u.a.

Preise: 80 Euro für das gesamte Wochenende, Tagesticket für 50 Euro

Veranstalter-Homepage: Golden Leaves Festival Ende der weiteren Informationen

