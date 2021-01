Bild © YOU FM

Celo & Abdi im Interview bei YOU FM featuring FLEX FM.

Von MWT1 zum neuen Album MWT2 sind zehn Jahre vergangen. Das Frankfurter Rap-Duo Celo & Abdi ist in der Zeit zur Deutschrap-Elite aufgestiegen und auch privat ist einiges passiert. Ein Interview zum Album-Release.

Länge: 74 Minuten Inhalt: 20 Tracks - drei Interludes Titel: Mietwagentape 2. Das sind die nüchternen Fakten zum neuen Album des Frankfurter Rap-Duos Celo & Abdi. Auf den Nachfolger von MWT 1 mussten die Fans mehr als zehn Jahre warten.

Neben weiteren Releases, dem Aufstieg zur Deutschrap-Elite und Auftritten in Serien, sind die beiden auch privat wichtige Schritte gegangen. Abdi ist mittlerweile verheiratet, Celo ist Vater geworden. Im Interview bei YOU FM sprechen sie über Loyalität und erzählen, auf was sie sich 2021 freuen. Außerdem packen sie Stories aus ihrer Kindheit aus und verraten, warum die Songs auf ihrem neuen Album vor allem ihrer Heimat Frankfurt gewidmet sind.

