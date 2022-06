Nach den massiven Antisemitismus-Vorwürfen an einem großformatigen documenta-Banner auf dem Kasseler Friedrichsplatz wurde das Werks abgedeckt - "unter Trauer" der verantwortlichen Künstler.

In der Antisemitismus-Debatte um die Kunstausstellung documenta 15 steht nun ein großformatiges Banner des Künstlerkollektivs Taring Padi auf dem Kasseler Friedrichsplatz in der Kritik. Es zeigt an einer Stelle einen Mann mit einer Art "Judenhut" mit SS-Runen. Er hat Schläfenlocken, blutunterlaufene Augen, spitze Zähne und eine krumme Nase. Ein anderes Motiv bildet einen Soldaten mit Schweinsgesicht ab; er trägt ein Halstuch mit einem Davidstern und einen Helm mit der Aufschrift "Mossad" - die Bezeichnung des israelischen Auslandsgeheimdienstes.

"Das ist aus meiner Sicht antisemitische Bildsprache", sagte unter anderem die Kulturstaatsministerin der Bundesregierung, Claudia Roth (Grüne) und forderte am Montag von der documenta-Leitung "die notwendigen Konsequenzen". Am Abend wurde das Banner schließlich nach weiterem massiven Protest mit schwarzem Stoff verhüllt - ganz zum Unverständnis der Künstler.

Künstler decken Motiv "mit großem Bedauern" ab

Das Werk stünde "in keiner Weise mit Antisemitismus in Verbindung", wehrte sich Taring Padi in einer Stellungnahme. Die Figuren und Karikaturen auf dem erstmals 2002 ausgestellten Banner seien "kulturspezifisch auf unsere Erfahrungen" während der Militärdiktatur in Indonesien bezogen.

"Wir sind traurig darüber, dass Details dieses Banners anders verstanden werden als ihr ursprünglicher Zweck", hieß es in der Mitteilung weiter. Den Grund für die entstandene Empörung sehen die Künstler vor allem in der deutschen Vergangenheit. "Als Zeichen des Respekts und mit großem Bedauern decken wir die entsprechende Arbeit ab, die in diesem speziellen Kontext in Deutschland als beleidigend empfunden wird", heißt es. "Das Werk wird nun zu einem Denkmal der Trauer über die Unmöglichkeit des Dialogs in diesem Moment."

Auch Sabine Schormann, Generaldirektorin der documenta, äußerte sich am Montagabend in der gemeinsamen Pressemitteilung . "Alle Beteiligten bedauern, dass auf diese Weise Gefühle verletzt wurden", teilte Schormann mit. Sie betonte, die Stadt Kassel habe im Vorfeld keine Kenntnis vom Inhalt des Banners gehabt. Ergänzend zur Abdeckung des Motivs solle nun "externe Expertise" zum Thema eingeholt werden. Eine Erklärung zur Diskussion über das Werk sollte den Angaben zufolge ebenfalls installiert werden.

Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) kritisierte am späten Montagabend die "ganz offensichtlichen antisemitischen Abbildungen" auf dem Banner. Die Gesellschafter der Kunstausstellung sollen deswegen zu einer Sitzung zusammenkommen, teilte Geselle, der Aufsichtsratsvorsitzender der documenta GmbH ist, mit. Von der künstlerischen Leitung erwarte er, "verantwortungsvoll zu reagieren".

Israelische Botschaft sieht Parallelen zu Nazi-Propaganda

Konsequenzen hatte zuvor auch Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden gefordert. Eine rote Linie sei überschritten. Die israelische Botschaft in Berlin erklärte diese rote Linie auf Twitter sogar für "zertrümmert". Die in einigen Exponaten gezeigten Elemente erinnerten "an die Propaganda von Goebbels und seinen Handlangern in dunklen Zeiten der deutschen Geschichte" und sollten sofort aus der Ausstellung entfernt werden, hieß es weiter.

Dieser Forderung schloss sich auch der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker (CDU) an. "Dieses Werk muss weg", betonte er.

Hessische Kunstministerin: "Große Besorgnis"

Die hessische Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn (Grüne) reagierte irritiert auf das Banner. Sie habe die jüngst festgestellten Bildausschnitte "mit großer Besorgnis" zur Kenntnis genommen, wie sie am Montag mitteilte . "Auch mein persönlicher Eindruck ist, dass hier eine antisemitische Bildsprache vorliegt."

Sie habe deshalb Kontakt zur documenta-Leitung aufgenommen, um "eine Klärung herbeizuführen, gegebenenfalls auch unter Hinzuziehung von Expertinnen und Experten für Antisemitismus aus der Wissenschaft", sagte Dorn. Nach documenta-Angaben vom Sonntag entstanden die auf dem Friedrichsplatz und im Hallenbad Ost gezeigten Werke des Künstlerkollektivs Taring Padi im Rahmen von Workshops mit Migranten, Straßenkünstlern und Schülern in Deutschland, Indonesien, den Niederlanden und Australien.

Anne-Frank-Bildungsstätte: "Klare antisemitische Hetze"

"Diese Bilder lassen überhaupt keinen Interpretationsspielraum zu", sagte Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt: "Das ist klare antisemitische Hetze". Die Erklärung des Künstlerkollektivs bezeichnete er am späten Montagabend als "non-apology" (Nicht-Entschuldigung). Auf die antisemitischen Vorwürfe gehe Taring Padi gar nicht ein, kritisierte Mendel, und schrieb auf Twitter: "Das Statement verschlimmbessert das ganze Desaster."

Mendel hatte sich bislang in der schon seit Monaten schwelenden Antisemitismus-Debatte um die diesjährige documenta hinter die Schau gestellt. Er sagte, er sehe dort keinen Antisemitismus, kritisierte aber die fehlenden Positionen von jüdischen Künstlern aus Israel.

Dem indonesischen Kuratorenkollektiv Ruangrupa war zum Jahresbeginn von einem Kasseler Bündnis vorgeworfen worden, auch Organisationen einzubinden, die den kulturellen Boykott Israels unterstützten oder antisemitisch seien.

Mendel betonte am Montag, nicht die gesamte Ausstellung sei als antisemitisch zu bezeichnen. "Man muss da differenzieren. Da ist sicher etwas schiefgelaufen. Aber so etwas sollte nicht passieren." Die Verantwortung, dafür Sorge zu tragen, liege nun bei den Kuratoren und der documenta-Leitung.

"Modernisierung der Judensau"

Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG), der ehemalige grüne Bundestagsabgeordnete Volker Beck, nannte den abgebildeten Soldaten mit Schweinsnase "die Modernisierung der Judensau".

Einem "Bild"-Bericht zufolge hat Beck inzwischen die Staatsanwaltschaft Kassel eingeschaltet. "Gemessen an den Maßstäben des Urteils des Bundesgerichtshofs zur Wittenberger 'Judensau' stellt das Werk des Künstlerkollektivs Taring Padi einen rechtsverletzenden Zustand dar."

Beck weiter: "Durch die Darstellung von Juden- und Mossad-Säuen wird unmittelbar auch der Geltungs- und Achtungsanspruch eines jeden in Deutschland lebenden Juden angegriffen. Die Identifizierung eines Juden mit Kippa und Hut, markiert mit einer SS-Rune, verteufelt Juden generell."

Künstlerkollektiv aus Indonesien

Taring Padi wurde 1998 von einer Gruppe progressiver indonesischer Kunststudierenden und Aktivistinnen und Aktivisten gegründet. Seit 2002 bezeichnet sich die Gruppe selbst als Kollektiv.

Zur Kunst des Kollektivs gehören Straßenproteste, Workshops, Kunstkarneval und Ausstellungen an ungewöhnlichen Orten. Künstlerische Mittel sind Transparente, Holzschnittplakate und lebensgroße Pappkartonpuppen. Mit ihnen soll aufgerüttelt und informiert werden, etwa zum Thema Menschenrechte.

Längere Debatte um Antisemitismus

Diskussionen hat es auch über das Kunstwerk "Guarnica Gaza" von Mohammed Al Hawajri im documenta-Standort WH22 gegeben. Die Serie zeigt Bilder von Angriffen der israelischen Armee auf das Palästinensergebiet mit klassischen Motiven von Millet, Delacroix, Chagall oder van Gogh.

