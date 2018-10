Aus Furcht vor Ausschreitungen war eine goldene Erdogan-Statue in der Wiesbadener Innenstadt vor rund zwei Monaten abgebaut worden und an einen geheimen Ort gebracht. Jetzt wurde bekannt, dass sich das Kunstwerk in der Obhut des Staatstheaters befindet.

Die Statue des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan sorgte beim Kunstfestival Wiesbaden Biennale Ende August für große Aufregung. Die Stadt Wiesbaden hatte sie schon nach kurzer Zeit von der Feuerwehr entfernen lassen - und dies mit Sicherheitsbedenken begründet. Der neue Aufenthaltsort der Statue war zunächst geheim.

Nun ist klar, was mit dem vergoldeten Gips-Kunstwerk passiert ist: Die vier Meter hohe Statue befindet sich in der Obhut des hessischen Staatstheaters in Wiesbaden. Intendant Uwe Eric Laufenberg sagte, die Statue liege in einem Container im Hochheimer Kulissenlager des Theaters.

"Ich habe versprochen, sie dort zumindest bis nach der Landtagswahl liegen zu lassen, damit keine besorgten Bürger zur Wahl gehen", antwortete Laufenberg scherzhaft auf die Frage, was mit der Statue geschehe. Fans und Gegner des türkischen Präsidenten hatten sich vor der Statue heftige Wortgefechte geliefert.

Abbau der Statue kostete 10.500 Euro

Noch ist das Theater nicht der Eigentümer des Kunstwerks. "Wir befinden uns mit dem Künstler, der namentlich nicht genannt werden möchte, in Verhandlungen", sagte der Intendant. Sollte es bis Ende Dezember keine Einigung geben, gehe die Statue jedoch in das Eigentum des Theaters über. Details dazu nannte Laufenberg nicht.

Der Abbau kostet die Stadt Wiesbaden 10.500 Euro, wie eine Stadtsprecherin bestätigte. Es sei allerdings nicht geplant, die Biennale-Macher dafür in Regress zu nehmen. Berichte der Freien Wähler aus Wiesbaden, wonach die Gesamtkosten für den Einsatz insgesamt rund 30.000 Euro betragen würden, bezeichnete die Stadt als Spekulation.

