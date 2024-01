Das Jüdische Museum Frankfurt reagiert auf die Angriffe am 7. Oktober auf Israel und auf den wachsenden Antisemitismus mit einer Bildungsoffensive. Auch verstärkte Sicherheitsvorkehrungen wurden nötig. Für 2023 verzeichnete das Haus trotzdem einen Rekord.

Normalerweise versteht sich das Jüdische Museum in Frankfurt als "Museum ohne Mauern" - das betonte Direktorin Mirjam Wenzel am Mittwoch bei einem Ausblick auf das Programm für das Jahr 2024. Doch seit dem 7. Oktober, dem Tag des Angriffs der Terrororganisation Hamas auf Israel, ist alles anders.

"Die Sicherheitsmaßnahmen konterkarieren unsere Programmatik, aber wir halten das in der aktuellen Lage für nötig", sagte Wenzel. Bewaffnete Polizisten bewachen den Eingang, die Türen sind geschlossen, im Foyer wurden Einbahnwege eingeführt. Die Maßnahmen sollen größtmögliche Sicherheit für die Besucher gewährleisten, damit diese nicht aus Angst das Museum meiden.

Kein Einbruch der Besucherzahlen

Anders als bei anderen jüdischen Museen habe es in Frankfurt nach dem 7. Oktober keinen Einbruch der Besucherzahlen gegeben, berichtete Wenzel. 2023 zählten das Museum, das neben Schauspiel und Oper am Mainufer liegt, und das angegliederte Museum Judengasse an der Konstabler Wache 100.000 Besucher - 30 Prozent mehr als 2022. Daneben hätten weitere 8.400 Gäste an Veranstaltungen und 5.200 Schüler an Führungen und Workshops teilgenommen.

Fünf antisemitische Vorfälle hat das Museumsteam zur Anzeige gebracht: Hakenkreuze und Schmähungen auf Feedback-Wänden, Schmierereien an einer Gedenkstätte und zwei volksverhetzende Briefe. Problematische Kommentare in den sozialen Medien hielten sich in Grenzen, sagte Wenzel.

Bedarf an Vermittlung größer als Kapazitäten

Im Hof des Museums läuft eine Soundinstallation, bei der tagesaktuell Namen und Alter der israelischen Geiseln verlesen werden. In der Bibliothek sind Videointerviews mit Angehörigen der Geiseln zu sehen. In einer Kabinettsausstellung kommt eine befreite Geisel zu Wort. Es gehe darum, der nicht-jüdischen Bevölkerung "die Zäsur des 7. Oktobers deutlich zu machen".

Vor dem Jüdischen Museum Frankfurt erinnert eine Soundinstallation an die entführen Geiseln. Bild © Jüdisches Museum Frankfurt

Parallel dazu hat das Team des 2020 nach langer Renovierung und Erweiterung wiedereröffneten Museums seine Bildungsangebote ausgebaut. Neben zahlreichen Angeboten für Schüler kamen Angebote für Lehrkräfte und Schulleitungen neu dazu. Viele Programme seien schon ausgebucht. "Der Bedarf ist größer, als wir ihn decken können", sagte Wenzel.

Lehrkräfte hätten in der Ausbildung häufig keine Methoden an die Hand bekommen, um in einer von Migration geprägten Schülerschaft auf den Nahost-Konflikt angemessen reagieren zu können. Lehrkräfte trauten sich oft nicht, gegen israelbezogenen Antisemitismus frühzeitig einzuschreiten. Das Museum bringe auch Know-how in Studienseminare der Pädagogen-Fortbildung ein.

Ausstellung über Verstecke in Osteuropa

Die Direktorin stellte für dieses Jahr drei Wechselausstellungen vor: Zunächst plant das Museum eine Ausstellung über Verstecke Verfolgter in Osteuropa ("Architekturen des Überlebens", ab 1. März).

Weiterhin ist eine Schau über die Autorin und Übersetzerin Mirjam Pressler (ab 19. April) und über Begräbnisriten ("Im Angesicht des Todes", ab 1. November) geplant.