Einem Bauern hat er schon einen Geldsegen beschert, jetzt soll ein antiker Pferdekopf dem Land Hessen Geld von Museumsbesuchern in die Kassen spülen: Der Sensationsfund soll ab Mitte August in der Saalburg zu sehen sein.

Der Pferdekopf aus der Römerzeit, der 2009 in Waldgirmes (Lahn-Dill) gefunden wurde, wird ab dem 19. August im Saalburgmuseum bei Bad Homburg zu sehen sein. Wie der hessische Kunstminister Boris Rhein (CDU) am Dienstag mitteilte, wird der Kopf aus vergoldeter Bronze den Höhepunkt einer neuen Dauerausstellung zum römischen Waldgirmes bilden.

In der Saalburg finde er "einen angemessenen Platz", sagte Rhein. Eröffnet werde die Ausstellung mit einem Bürgerfest.

Jahrelanger juristischer Streit

Um den Pferdekopf hatte es einen jahrelangen Rechtsstreit gegeben. Die Skulptur war von Archäologen auf dem Grundstück eines Landwirts aus Lahnau (Lahn-Dill) gefunden worden und ging nach der Entdeckung 2009 in den Besitz des Landes über. Land und Landwirt hatten sich nicht auf eine Entschädigung einigen können.

Am 27. Juli hatte das Landgericht Limburg dann geurteilt, das Land müsse dem Bauern 821.000 Euro zahlen. Das Land prüft noch, ob es dagegen beim Oberlandesgericht Frankfurt Berufung einlegen wird. 48.000 Euro hat der Landwirt bereits vom Land erhalten.

Kopie in Besucherzentrum in Waldgirmes

Der 15 Kilo schwere Pferdekopf ist Teil eines Reiterstandbilds, das wohl Kaiser Augustus (63 vor bis 14 nach Christus) darstellte. Der Wert eines solchen Unikates sei schwer zu ermitteln, hatte das Gericht geurteilt. Allerdings habe das sehr fundierte Gutachten einer Expertin die Kammer überzeugt. Sie hatte den Wert des Fundstücks auf rund 1,6 Millionen Euro geschätzt.

Der juristische Streit um die Zahlung hatte die Eröffnung der neuen Dauerausstellung in der Saalburg und auch ein geplantes Besucherzentrum in Waldgirmes verzögert. Nun kommt das Original, nachdem das Landesamt für Denkmalpflege es für 75.000 Euro restauriert hatte, in die Saalburg. Eine Kopie wird in einem neuen Besucherzentrum in der Nähe der Fundstelle zu sehen sein.