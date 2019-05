Besucher laufen in der Ausstellung "Sagmeister&Walsh: Beauty" in Frankfurt an Fotografien von Bahnhöfen vorbei.

Besucher laufen in der Ausstellung "Sagmeister&Walsh: Beauty" in Frankfurt an Fotografien von Bahnhöfen vorbei. Bild © picture-alliance/dpa

Die Nacht der Museen hat zahlreiche Besucher nach Frankfurt, Eschborn und Offenbach gelockt. Etwa 35.000 Menschen nutzten ein vielfältiges Angebot - von experimenteller Fotografie bis zur neuen Pinguin-Anlage im Zoo.

Videobeitrag Video zum Video Frankfurt und Offenbach feiern Nacht der Museen [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Mehr als 40 Kultureinrichtungen in Frankfurt, Eschborn (Main-Taunus) und Offenbach haben am Samstagabend ihre Türen zur Nacht der Museen geöffnet. Etwa 35.000 Besucher kamen, wie das Kulturamt der Stadt Frankfurt am Sonntag mitteilte. Im vergangenen Jahr hatten etwa 37.000 Menschen bei der Nacht der Museen Kunst und Kultur genossen.

Zu sehen und zu erleben gab es in diesem Jahr unter anderem Knetanimationen, experimentelle Fotografie und peruanische Klänge an der neuen Pinguin-Anlage im Zoo. Ganz neu dabei war die Frankfurter Altstadt, in der das Struwwelpeter-Museum, das Stoltze-Museum und die Kaiserpfalz Franconofurd liegen und die seit ihrer Eröffnung ein absolutes Highlight in der Innenstadt ist.

Museum Angewandte Kunst lockt besonders viele Besucher

Besonders beliebt waren nach Angaben des Kulturamts die Dauer- und Sonderausstellungen der großen Ausstellungshäuser rund um den Römer und am südlichen Mainufer. So zog die Eröffnung der Ausstellung "Beauty" von Sagmeister & Walsh zahlreiche Besucher in das Museum Angewandte Kunst. Im Deutschen Filminstitut und Filmmuseum, in dem sich Besucher auf eine Reise in die 70-jährige Geschichte des Ausstellungshauses machen konnten, sei der Andrang ebenfalls groß gewesen.

Auch abseits des Museumsufers wurde gefeiert. So stellten im Frankfurter Club Off.Yard junge Künstler ein experimentelles Programm vor, danach tanzten Besucher auf der anschließenden Party bis in die frühen Morgenstunden zu elektronischer Musik.

Sendung: hessenschau, 11.05.2019, 19.30 Uhr