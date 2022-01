Sieht aus wie alt, ist aber neu - und das auch schon seit Jahren: Die Frankfurter Altstadt ist ein komplexes Stück Stadtentwicklung und polarisiert seit ihrer Grundsteinlegung vor zehn Jahren. Doch schlägt das Herz von Frankfurt nun tatsächlich an diesem Ort?

Videobeitrag Video Frankfurts neue Altstadt: 10 Jahre nach Baubeginn Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Es klingt widersprüchlich: neue Altstadt. Aber die Kombination aus den Gegensätzen neu und alt trifft in Frankfurt zu. Die Gebäude, die zwischen Dom und Römer stehen, sehen zwar alt aus, sind es aber nicht. Sie stehen erst seit wenigen Jahren und sollen die mittelalterliche Altstadt ersetzen, die Frankfurt im Krieg verloren hat. Als vor zehn Jahren der Grundstein zu dieser neuen Altstadt gelegt wurde, ging es auch darum, der Stadt ihr Herz zurückzugeben. Hat das funktioniert?

Stadtführer: "Zu sauber für eine Altstadt"

Der Historiker und Stadtführer Christian Setzepfand steht auf dem Hühnermarkt, der Herzkammer der neuen Altstadt, wie er sagt. Früher war hier nur Beton, das technische Rathaus belegte rund siebentausend Quadratmeter. Jetzt säumen grazile schmale Häuser den Platz, in pastelligem Blau, Gelb und Beige, Nachbauten und moderne Elemente in direkter Nachbarschaft.

Christian Setzepfand ist Historiker und Stadtführer in der Frankfurter Altstadt. Bild © hr

Vor Corona seien täglich zwischen sechs- und zehntausend Menschen in die neue Altstadt gekommen. Viele von ihnen hat Setzepfand durch die schmalen Gassen und Hinterhöfe geführt. Dass es die neue Altstadt in dieser Form überhaupt gibt, ist für viele Gäste die eigentliche Attraktion.

Aber für den Stadtführer lebt das, was als neues Herz der Stadt gedacht war, noch nicht so richtig. In der neuen Altstadt fehlten sichtbare Zeichen von Leben, es sei dort "einfach zu sauber". Nach seinem Geschmack dürfte auch mal Wäsche aus dem Fenster hängen oder ein Blumentopf quer stehen. "Aber man will das hier sehr schön haben. Und das finde ich nicht altstadttypisch."

Wirt: "Ohne Corona hätte die Altstadt das Herz Frankfurts werden können."

Die Gestaltungssatzung des Magistrats regelt genau, wie die neue Altstadt auszusehen hat: Tische und Stühle vor Restaurants und Kneipen haben abgegrenzte Bereiche, Schirme müssen eine einheitliche Farbe haben, mobile Zelte oder Wärmestrahler etwa sind ganz verboten.

Das macht die Lage für Wirte wie Hans-Peter Zarges noch schwerer, als sie ohnehin ist. Momentan säßen viele Leute eben gerne an der frischen Luft, sagt der Chef vom Wirtshaus am Hühnermarkt. Und weil drinnen gerade so wenig los sei, öffne er sein Restaurant nur am Wochenende. Die Altstadt hätte das Herz von Frankfurt werden können, sagt Zarges, wenn Corona nicht dazwischengefunkt hätte.

Wirt Hans-Peter Zarges öffnet das Wirtshaus am Hühnermarkt nur am Wochenende. Bild © hr

Damit es nach Corona wieder aufwärts geht, müsse sich etwas ändern. Zum einen wünscht sich Zarges weniger Auflagen und zum anderen sollte das Angebot besser zu den Bedürfnissen des Publikums passen. Er denke dabei an noch mehr Gastronomie und Geschäfte, die lokale Produkte anbieten. Das Herz von Frankfurt brauche nach Corona eine Reanimation, beispielsweise mit besonderen Veranstaltungen.

Kunstvereinsdirektorin: "Wie ein schicker, neuer Hut"

Kunstverein-Direktorin Franziska Nori vergleicht die neue Altstadt mit einem "schicken, neuen Hut". Bild © hr

Ein reichhaltiges Kulturangebot hat die neue Altstadt mit der Kunsthalle Schirn, dem Kunstverein, dem Struwwelpeter- oder dem Stoltzemuseum zu bieten. Das Gebäude des Kunstvereins aus den 1950er-Jahren ist das älteste Haus in der neuen Altstadt.

Direktorin Franziska Nori hat jahrelang für einen zweiten Eingang gekämpft, mit dem sich der Kunstverein hin zur neu gebauten Altstadt öffnen kann. Viele Besucher kämen in das Foyer des Kunstvereins, um sich eine Schautafel anzusehen, die zeigt, wie sich das Areal verändert hat. Ob der Eingang auch mehr Publikum in die Ausstellungen locke, sei für den Kunstverein aber nicht messbar.

Dennoch sieht Franziska Nori die neue Umgebung positiv. Die Altstadt ziehe viele Leute an und unterstreiche, dass Frankfurt "eine Stadt des ständigen Sich-Neuerfindens ist". Die neue Altstadt bringe eine neue Qualität in die Stadt, "wie ein neuer schicker Hut. Etwas, das dazu gekommen ist und das uns gut steht."

Weitere Informationen Was steckt eigentlich hinter der Sehnsucht von rekonstruierten Fachwerkhäusern im Zentrum einer modernen Stadt? Einsichten und Ansichten zum "Herz der Stadt voller Widersprüche" hören Sie in unserem Podcast. Ende der weiteren Informationen