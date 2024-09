Theaterpreis des Bundes für Hessisches Landestheater Marburg

Das Hessische Landestheater Marburg ist unter den diesjährigen Preisträgern des Theaterpreises des Bundes. Das hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) am Dienstag mitgeteilt. Demnach erhält das Theater für die Auszeichnung in der Kategorie "Stadttheater und Landesbühnen" ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Der mit 200.000 Euro dotierte Hauptpreis geht der Mitteilung zufolge an die Schwankhalle in Bremen. Weitere Preisträger sind das Ernst-Barlach-Theater in Güstrow sowie das FELD Theater für junges Publikum in Berlin-Schöneberg.

Roth hob die Bedeutung von kleineren und mittleren Theatern abseits der Metropolen hervor, die mit dem Theaterpreis gewürdigt werden. Sie seien wichtige Impulsgeber und Raum "für neue und andere Perspektiven". Es sei deshalb wichtig, sie in ihrer Arbeit zu unterstützen – gerade "in Zeiten, in denen die Freiräume der Kultur immer öfter von den Feinden der Demokratie angegriffen und in Frage gestellt werden". Die Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien verleiht den Preis traditionell, umgesetzt wird er vom Fonds Darstellende Künste. In diesem Jahr haben sich insgesamt 61 Einrichtungen beworben. Die Verleihung findet am 2. Oktober im Haus der Berliner Festspiele statt.