"Herr Friedrich wird zornig" - Ausstellung im Romantikmuseum

Neben Goethe hätte in diesem Jahr ein weiterer großer deutscher Künstler Geburtstag gehabt: Der Maler Caspar David Friedrichs wäre 250 geworden. Anlass für das Freie Deutsche Hochstift im Frankfurter Romantikmuseum, eine besondere Kostbarkeit seiner Sammlungen zu zeigen: In seinem wohl berühmtesten Brief bezog der Maler im Januar 1809 Stellung zu dem öffentlichen Disput, der um sein Gemälde "Das Kreuz im Gebirge" entstanden war.

Im Gemäldekabinett der Romantik setzt die kleine Ausstellung Friedrichs Brief in den Kontext einer leidenschaftlich geführten Debatte darüber, was Kunst darf und was ein Künstler ist. hr-Reporter Pablo Diaz hat sich die Ausstellung angesehen.