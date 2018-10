Frankfurt geht in Serie: Wie der Streaming-Anbieter Netflix am Donnerstag bekannt gab, entsteht eine von fünf neuen deutschen Serien in der Mainmetropole. Sie soll im Hiphop-Milieu spielen.

Fünf neue deutsche Netflix-Projekte sind derzeit in der Entwicklung oder Produktion, eine davon wird in Frankfurt spielen. Das gab Kelly Luegenbiehl, Vice President Original Series Europe bei Netflix, am Donnerstag in München bekannt . Die Frankfurter Serie soll "Skylines" heißen, eine "unverkennbare Marke" werden und ein internationales Publikum ansprechen, wie Luegenbiehl sagte.

Hauptfigur ist ein junger Frankfurter Hip-Hop-Produzent, der die kriminelle Unterwelt und die Polizei gegeneinander ausspielt . Regie führen Max Erlenwein ("Stereo") und Soleen Yusef ("Haus ohne Dach"). Produzentin ist unter anderem Maren Ade, die mit ihrem vielfach ausgezeichneten Spielfilm "Toni Erdmann" international für Furore sorgte.

Serien aus allen Genres

Weitere deutsche Netflix-Produktionen sind die Post-Apokalypse-Serie "Tribes of Europe", die schwarzhumorige Kimiserie "Don’t try this at home", eine noch unbetitelte dreiteilige Miniserie, die in der Weihnachtszeit spielt und die Historienserie "The Barbarians". Bevor die neuen Projekte ausgestrahlt werden, startet am 7. Dezember zunächst die zweite deutsche Netflix-Produktion nach "Dark": die Dramaserie "Dogs of Berlin".

