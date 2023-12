Events für Gospel-Fans

Sie sind Fan von Gospel-Musik? Dann hätten wir zwei besondere Events für Sie: Der Minister of Music, der musikalische Leiter der Kirchengemeinde "Atterberry Chapel" in Frankfurt, Collins Nyandeje, bringt seinen Gemeindemitgliedern und anderen Musikbegeisterten in Workshops "das Singen mit ganzem Herzen" bei.

Der feierliche Abschluss des letzten Gospel-Workshops 2023 ist das große "Christmas Gospel Concert". Dazu lädt Nyandeje am Samstag, 16. Dezember, um 18 Uhr Uhr in die Atterberry Chapel, Rossittener Straße 19, Frankfurt-Hausen, ein. Kartenreservierung unter admin@atterberrychapel.org. Der Eintritt beträgt 25 Euro, ermäßigt 22 Euro.

Das junge Frankfurter Künstlerkollektiv "Riverside Session" veranstaltet Konzerte mit Funk, Soul und Jazz. Am dritten Advent aber ist das Kollektiv im Gospelfieber und tritt mit einer "Riverside Session X Jazz Montez" im Kunstverein Familie Montez auf. Die Session findet am Sonntag, 17. Dezember, um 19 Uhr in der Honsellstraße 7 in Frankfurt statt. Restkarten sind an der Abendkasse zu haben.

Einen weiteren Auftritt hat das Frankfurter Kollektiv am Donnerstag, 28. Dezember, in "Das Wohnzimmer Wiesbaden ", Schwalbacher Straße 51 in Wiesbaden. Hier ist der Eintritt frei.