Auszeichnung für Frankfurter Uni-Kino

Der Frankfurter Verein Pupille e. V. - Kino in der Uni hat beim Kinopreis des Deutschen Kinematheksverbundes in der Kategorie "Kino, das wagt" den ersten Preis gewonnen. Der Jury gefiel vor allem der Fokus auf Kurz- und Experimentalfilme, die ja dem Begriff nach schon ein Wagnis sein könnten, so die Begründung. Das Programm der Pupille sei sehr gut kuratiert. Die Mitglieder des Vereins würden durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit vorbildlich an Kinoarbeit herangeführt.

Das Kino-Programm von Pupille e.V. ist im Studierendenhaus Frankfurt zu sehen. Bild © www.pupille.org

Nach Frankfurt geht auch ein zweiter Preis: Dort ist seit 23 Jahren die Kinothek Asta Nielsen aktiv. Die Jury würdigt deren Fokussierung auf die als "Gaga" verunglimpften Genderthemen und überhaupt ein starkes Programm, und das ganz ohne eigene Spielstätte, dafür mit vielen Kooperationspartnern auskomme.

Ein weiterer Preis geht an das Kino des DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum in der Kategorie "Kino, das zurückblickt". Der Kinopreis würdigt nach eigenen Angaben in vier Kategorien die Arbeit von kommunalen Kinos und filmkulturellen Initiativen mit ihrem Engagement bei der Weiterentwicklung des Kinos als Ort der Vielfalt, als kultureller Treffpunkt und Kulturgut.